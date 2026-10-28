Оперная певица связала себя узами брака с другом отца — он старше на 41 год
В Гонконге 32-летняя известная оперная певица Йемина Ю Чун-ян вышла замуж за 73-летнего друга своего отца. Об этом сообщает AsiaOne.
Торжество прошло 11 октября. Уточняется, что на нем собралось около 300 самых близких людей жениха и невесты. Молодожены рассказали, что их отношения были дружескими на протяжении многих лет, а романтическими стали лишь несколько месяцев назад.
Йемина Ю Чун-ян — восходящая звезда гонконгской музыкальной сцены. Она специализируется на традиционной кантонской опере. Еще в школьные времена певица трижды становилась победительницей престижных конкурсов, а затем выступала вместе с признанными мастерами своего жанра.
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