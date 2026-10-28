28 октября 2026, 12:09

Певица Йемина Ю Чун-ян вышла замуж за друга отца, который старше на 41 год

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

В Гонконге 32-летняя известная оперная певица Йемина Ю Чун-ян вышла замуж за 73-летнего друга своего отца. Об этом сообщает AsiaOne.