Россиянам объяснили, законно ли включать чаевые в счет в ресторане
Неприятной ситуацией становится момент, когда в кафе или ресторане приносят счет на сумму, которую вы не рассчитывали, поскольку туда включили дополнительные пункты за обслуживание. О том, законно ли это, «Газете.Ru» сообщил адвокат, владелец Юридического центра «ТЕРСКИХ» Виктор Терских.
По словам специалиста, ресторан не имеет права навязывать посетителям платные услуги, которые они не заказывали и не согласовывали. Однако важно различать две ситуации.
Если перед заказом вам сообщили о наличии сервисного сбора, объяснили его размер и вы согласились на эти условия, такой платеж может считаться законным. Однако, если после ужина в счете неожиданно появляется доплата за обслуживание, чаевые или сервисный сбор, без предварительного предупреждения и вашего согласия, ресторан не имеет права включать её в общую сумму, пояснил он.
Пункт 19 Правил оказания услуг общественного питания запрещает добавлять дополнительные платежи и чаевые без предварительного согласия посетителя. Аналогичное положение содержится в законе «О защите прав потребителей», добавил Терских.
Если вы обнаружили неожиданную доплату в счете, вы можете попросить официанта или администратора убрать эту сумму и предоставить новый счет. Также можно оплатить только те блюда и напитки, которые вы действительно заказывали. Рекомендуется сфотографировать счет, меню и информацию в зале, так как это может пригодиться в случае, если ресторан будет утверждать, что вас заранее предупредили, заключил адвокат.
Читайте также: