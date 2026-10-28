Россиянам объяснили, законно ли включать чаевые в счет в ресторане

28 октября 2026, 11:44

Адвокат Терских: без предупреждения сервисный сбор незаконен

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Неприятной ситуацией становится момент, когда в кафе или ресторане приносят счет на сумму, которую вы не рассчитывали, поскольку туда включили дополнительные пункты за обслуживание. О том, законно ли это, «Газете.Ru» сообщил адвокат, владелец Юридического центра «ТЕРСКИХ» Виктор Терских.