Россиянам объяснили пристрастие кошек к коробкам вместо лежанок
Предприниматель, основатель и директор компании RICH BREED Александр Буров объяснил пристрастие кошек к коробкам вместо лежанок. Об этом пишет «Лента.ру».
По его словам, лежанки могут быть изготовлены из различных материалов, иметь сложную конструкцию и уникальный дизайн. Однако кошки часто выбирают простые мягкие модели, руководствуясь своими инстинктами. Например, уже на протяжении многих лет самыми популярными в мире остаются лежанки из искусственного меха с длинным ворсом (3-4 сантиметра). Для кошек такой ворс напоминает траву, где можно укрыться, отдыхать и наблюдать за окружающей обстановкой, отметил Буров. Кошки также предпочитают мягкие велюровые и пушистые ткани, в то время как собаки больше любят прочные и жесткие материалы, добавил он.
Специалист пояснил, что запах коробки может быть более привлекательным для кошки, чем аромат новых материалов в лежанке. Коробка издает приятный скрип, что вызывает у питомца игровой интерес. Картон быстро нагревается от тепла тела, а бортики защищают кошку от внешних воздействий, перечислил он.
Однако запах нового изделия может отпугнуть кошку. В таком случае рекомендуется проветрить лежанку на балконе или постирать ее. Чтобы приучить животное к новому месту, можно положить в лежанку старую вещицу питомца, пропитанную его запахом, например, игрушку или кусок ткани, на которой он любит спать. Возможно, стоит поднять лежанку повыше, чтобы привлечь внимание кошки, так как они, в отличие от собак, предпочитают наблюдать за окружающей обстановкой с высоты, заключил Буров.
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