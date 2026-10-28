Россиянам объяснили пристрастие кошек к коробкам вместо лежанок

28 октября 2026, 08:26

Предприниматель Буров: Коробки нравятся кошкам больше лежанок из-за запаха

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Предприниматель, основатель и директор компании RICH BREED Александр Буров объяснил пристрастие кошек к коробкам вместо лежанок. Об этом пишет «Лента.ру».