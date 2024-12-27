Оперштаб Краснодарского края: интервью мэра Анапы о пользе мазута — фейк

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Мэр Анапы Василий Швец не объявлял о пользе мазута на фоне катастрофы в Чёрном море, сообщили в Телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.
«Более того, с первого дня власти муниципалитета, края, федеральные структуры и волонтеры делают все, чтобы к началу туристического сезона следов мазута не осталось не только на пляжах, но и в море. <...> Мазут вреден для здоровья, даже при его уборке следует соблюдать требования безопасности»,— обратили внимание в оперативном штабе.
26 декабря портал «Капитал страны» выложил материал — в нём говорилось, что мэр Анапы якобы побеседовал с этим изданием.
«Организм, сталкиваясь с неблагоприятными факторами, адаптируется к новым условиям, что повышает его общую устойчивость»,— такие «слова» Швеца привело издание.
Автор материала до сих пор неизвестен — статья подписана редакцией издания. Главным редактором является Никита Шевченко, а учредителем — ООО «КС-Интернешнл».
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