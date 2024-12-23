Россияне не стали отказываться от отдыха на Чёрном море после разлива мазута

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объявил, что россияне не стали отказываться от новогоднего отдыха на курортах Чёрного моря от Сочи до Анапы после ЧП с танкерами. По данным РСТ, инцидент не повлиял на бронирование туров на лето.
«По нашим данным, на курортах от Сочи до Анапы [в связи с инцидентом] не было отказов от новогоднего отдыха, в том числе корпоративных заездов. Инфраструктура курортов не пострадала», — отмечалось в сообщении.
Юрий Барзыкин обратил внимание, что случившееся не повлияет на летний сезон, а весь мазут уберут с берега к февралю-марту.
«Несомненно, произошедшее — очень нежелательное событие, но оно носит локальный характер», — добавил Юрий Барзыкин.
Вице-президент Российского союза туриндустрии уточнил, судя по всему, самая острая фаза прошла.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю передала, что всего на вечер воскресенья 22 декабря собрали порядка 12 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, ещё очистили примерно 34 км побережья. На месте трудятся около 6 тысяч спасателей, волонтеров и больше 250 единиц техники.
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Ольга Енгалычева