Назван срок ликвидации мазута на пляжах Черноморского побережья

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Попавший на пляжи Черноморского побережья после крушения танкеров мазут уберут к февралю 2025 года. Срок ликвидации назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, слова которого приводит «Интерфакс».
Глава региона подчеркнул, что власти сделают все, чтобы максимум до 1 марта убрать мазут с пляжей. Однако в планах очистить пляжи от нефтепродуктов до 1 февраля.
Кондратьев отметил, что если не успеть завершить работы по очистке до установленного срока и до повышения температуры, то мазут может просочиться в грунт. В таком случае объём работ увеличится в три раза.
Напомним, что утечка мазута произошла в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе.
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Кондратьев отметил, что если не успеть завершить работы по очистке до установленного срока и до повышения температуры, то мазут может просочиться в грунт. В таком случае объём работ увеличится в три раза.
Напомним, что утечка мазута произошла в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе.
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Анастасия Чинкова