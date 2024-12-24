Загрязнение мазутом в Анапе: химический запах Чёрного моря и последствия на десятилетия для природы и туризма

Фото: iStock/apagafonova
В водах Керченского пролива 15 декабря произошло столкновение двух танкеров — «Волгонефть 212», на борту которого находились 13 членов экипажа, и «Волгонефть 239» с 14 моряками.
К сожалению, последствия оказались катастрофическими: произошел разлив нефтепродуктов. Оба танкера перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, и, по предварительным данным, в воды моря попало около 3,7 тысячи тонн опасных веществ. Это происшествие ставит под угрозу не только морскую экосистему, но и жизнь людей.
Подробнее о том, как быстро морская экосистема сможет восстановиться после загрязнения мазутом, и какую информацию должны учитывать туристы о безопасности при посещении пляжей, — в материале «Радио 1».
С каждым днем на берегу появляются новые лица — от студентов до пенсионеров, все они объединены общей целью: спасти природу и помочь животным, пострадавшим от случившегося.
На пляже можно встретить людей всех возрастов. Один 70-летний пенсионер, несмотря на возраст, вызвался работать на пляже. Женщины, которые пришли поддержать волонтеров, варят кофе и чай, приносят пирожки. Одна из них, передвигающаяся на костылях, помогает резать ткань на тряпочки для отлова пострадавших птиц.
Однако не все идет гладко. Эколог Георгий Каваносян в беседе с РИА Новости отметил, что в первые дни чрезвычайной ситуации наблюдалась слабая координация между волонтерами и официальными штабами. Это привело к тому, что мазут, собранный вместе с песком, стал разъедать мешки и вытекать обратно в грунт.
К сожалению, последствия разлива нефти уже видны: сотрудники научно-экологического центра «Дельфа» фиксируют массовый выброс мертвых дельфинов. Это печальное зрелище только подчеркивает всю серьезность ситуации и необходимость немедленных действий.
Тем не менее, ситуация начинает налаживаться. По словам эколога, на днях берег наконец был разделён на участки, назначены ответственные лица с указанием их контактных данных. Теперь стало яснее, к кому именно надо обращаться, когда мешки с отходами собраны.
Как сообщили в Следственном комитете по Республике Крым и Севастополю, на борту судов находились 27 человек, и, к сожалению, один из членов экипажа — вахтенный матрос «Волгонефти-212» — погиб. Остальные пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения с различными травмами.
Капитанов допросили в качестве обвиняемых, а следственные действия продолжаются: проведены обыски и изъята необходимая документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы, и следствие готовится обратиться в суд с просьбой о мере пресечения для задержанных.
Как только погодные условия позволят, специалисты планируют провести осмотр места крушения и извлечь обломки судов для дальнейших экспертиз.
По ее словам, что касается птиц, их можно было отмыть. Однако первая партия, попавшая в зону загрязнения, уже погибла. Волонтёрам удалось спасти около 1000 птиц, но эти данные необходимо уточнять, отметила Набережная.
Эксперт уточнила, что мазут считается четвертым классом опасности, но в соединении с песком становится третьим классом. Помимо этого, эколог отметила, что возле морской воды чувствуется химический запах. Она добавила, что загрязнение достаточно серьезное.
Сейчас контроль проб воды и грунта осуществляется в государственных лабораториях и научных центрах. Он будет продолжаться не один год, добавила Набережная.
По ее словам, у нас еще есть время для устранения последствий и разработки мер для подготовки к летнему сезону туристов.
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Подробнее о том, как быстро морская экосистема сможет восстановиться после загрязнения мазутом, и какую информацию должны учитывать туристы о безопасности при посещении пляжей, — в материале «Радио 1».
Что произошло в АнапеНа побережье Кубани царит атмосфера тревоги и неравнодушия. После крушения танкеров в Керченском проливе, пляжи Анапы и окрестностей оказались под угрозой экологической катастрофы. Мэрия Анапы ввела режим чрезвычайной ситуации. Круглосуточно дежурят волонтеры и спасатели, которые неустанно трудятся над очищением побережья от мазута.
(Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
С каждым днем на берегу появляются новые лица — от студентов до пенсионеров, все они объединены общей целью: спасти природу и помочь животным, пострадавшим от случившегося.
На пляже можно встретить людей всех возрастов. Один 70-летний пенсионер, несмотря на возраст, вызвался работать на пляже. Женщины, которые пришли поддержать волонтеров, варят кофе и чай, приносят пирожки. Одна из них, передвигающаяся на костылях, помогает резать ткань на тряпочки для отлова пострадавших птиц.
Однако не все идет гладко. Эколог Георгий Каваносян в беседе с РИА Новости отметил, что в первые дни чрезвычайной ситуации наблюдалась слабая координация между волонтерами и официальными штабами. Это привело к тому, что мазут, собранный вместе с песком, стал разъедать мешки и вытекать обратно в грунт.
«У нас уже трижды мазут выбрасывало на берег. Что, конечно же, демотивирует. Волонтеры видят, как мешки уплывают обратно, и разводят руками», — добавил эколог.
Фото: iStock/Jorg Gillwald
К сожалению, последствия разлива нефти уже видны: сотрудники научно-экологического центра «Дельфа» фиксируют массовый выброс мертвых дельфинов. Это печальное зрелище только подчеркивает всю серьезность ситуации и необходимость немедленных действий.
Тем не менее, ситуация начинает налаживаться. По словам эколога, на днях берег наконец был разделён на участки, назначены ответственные лица с указанием их контактных данных. Теперь стало яснее, к кому именно надо обращаться, когда мешки с отходами собраны.
Когда можно купаться в Черном мореЭкологи отмечают, что акваторию очистят до начала пляжного сезона 2025 года, а во время новогодних праздников многие люди предпочитают отдыхать не на пляжах, а в горнолыжных курортах и спа-комплексах.
Как быстро уберут загрязнение в Черном мореВласти региона сообщили, что очистка побережья от мазута должна быть завершена «не позднее 1 марта». Если работы не будут завершены до весны, это может привести к серьезным последствиям, и объем загрязненного грунта может вырасти до 200 тысяч тонн.
«Чем больше мы сейчас соберем мазута, тем меньше проблем будет в апреле — мае, когда повысится температура и мазут начнет подниматься наверх», — указал в ходе заседания оперативного штаба министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, который прибыл на место ЧС.
Назван срок ликвидации мазута на пляжах Черноморского побережья
Кто виновен в техногенной катастрофе в АнапеКапитаны танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение, оказались под следствием. Их обвиняют в нарушении требований транспортной безопасности, что привело к серьезным последствиям.
Как сообщили в Следственном комитете по Республике Крым и Севастополю, на борту судов находились 27 человек, и, к сожалению, один из членов экипажа — вахтенный матрос «Волгонефти-212» — погиб. Остальные пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения с различными травмами.
Капитанов допросили в качестве обвиняемых, а следственные действия продолжаются: проведены обыски и изъята необходимая документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы, и следствие готовится обратиться в суд с просьбой о мере пресечения для задержанных.
Как только погодные условия позволят, специалисты планируют провести осмотр места крушения и извлечь обломки судов для дальнейших экспертиз.
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Что сказал Путин про ситуацию в АнапеПрезидент России Владимир Путин охарактеризовал загрязнение моря в результате крушения танкеров как настоящую экологическую катастрофу. Он подчеркнул, что необходимо уже сейчас задуматься о том, как справиться с затопленным топливом, оставшимся после аварии в Керченском проливе, и призвал к срочным мерам по извлечению танкеров на берег.
Как быстро восстановится морская жизнь после загрязнения мазутом?Эколог Набережная Юлия Юрьевна в беседе с «Радио 1» отметила, что восстановление экосистемы после загрязнения мазутом может занять около 10 лет, в зависимости от объёма попавшего в море вещества.
Какие виды морских животных наиболее уязвимы к загрязнению мазутом?Эколог подчеркнула, что наиболее уязвимыми являются дельфины и птицы. Дельфины страдают от загрязнения из-за своей чувствительной кожи. Даже незначительное загрязнение может причинить им значительный ущерб.
«К сожалению, уже зафиксированы случаи гибели дельфинов, а оказать им помощь довольно сложно», — поделилась она.
По ее словам, что касается птиц, их можно было отмыть. Однако первая партия, попавшая в зону загрязнения, уже погибла. Волонтёрам удалось спасти около 1000 птиц, но эти данные необходимо уточнять, отметила Набережная.
«Нужно понимать, что это долгий процесс. Новые птицы будут появляться, сейчас нужно максимально сохранять всю инфраструктуру, которая создана совместными усилиями неравнодушных волонтеров и органов власти, а также специализированных организаций. Сильный удар также придется на моллюсков и рыб. Вся экосистема получит ущерб, в том числе и прибрежные экосистемы, их обитатели, а также растительный и животный мир», — пояснила эколог.
Эксперт уточнила, что мазут считается четвертым классом опасности, но в соединении с песком становится третьим классом. Помимо этого, эколог отметила, что возле морской воды чувствуется химический запах. Она добавила, что загрязнение достаточно серьезное.
Фото: iStock/Tunatura
«Около 9000 тонн мазута попало в море, последствия этого загрязнения будут ощущаться долго — возможно, около 10 лет. Самое плохое, что это все «пошло» в пролив. Насколько мне известно, мои коллеги отслеживают ситуацию по спутниковым снимкам. Хуже всего, когда это коснется мест обитания массовых птиц», — добавила она.
Как будут контролироваться уровни загрязнения после очистки, чтобы гарантировать безопасность для отдыхающих?По ее словам, в течение холодного времени года необходимо полностью очистить загрязненные участки. Эколог отметила, что у нас есть несколько месяцев, чтобы максимально убрать мазут, однако то, что осело на дне, будет продолжать всплывать и образовывать пятна.
Сейчас контроль проб воды и грунта осуществляется в государственных лабораториях и научных центрах. Он будет продолжаться не один год, добавила Набережная.
Каковы риски для здоровья людей и что должны знать туристы о безопасности при посещении пляжей после разлива мазута?
«К счастью, для человека это не настолько серьезное воздействие. При проглатывании воды, конечно, произойдет ощутимое воздействие, однако в любом случае будут разработаны памятки», — объяснила она.
По ее словам, у нас еще есть время для устранения последствий и разработки мер для подготовки к летнему сезону туристов.
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Дарья Осипова