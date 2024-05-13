«Ни дня не служил»: Военэксперт рассказал, как повлияет назначение Белоусова на ход СВО

Члены семей участников СВО, а также сироты, дети-инвалиды и дети из малообеспеченных семей, проживающие в Московской области, получат бесплатные путевки в летние лагеря, кроме того, предусмотрена денежная компенсация за покупки путёвки для детей из многодетных семей. Об этом сообщила на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами округов первый зампред правительства области Людмила Болатаева.