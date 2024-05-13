«Ни дня не служил»: Военэксперт рассказал, как повлияет назначение Белоусова на ход СВО

Фото: сайт Кремля
В воскресенье вечером, 12 мая, Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатов на посты министров силового блока. Президент предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост Министра обороны, что стало неожиданностью для многих граждан.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» рассказал, как назначение Белоусова скажется на СВО.
Также военный обозреватель сказал, что принимать воюющую армию в труднейший период очень сложно.
По мнению полковника в отставке, плюсы в назначении Белоусова на должность Министра обороны — знание экономики и промышленности, потому что он последние десять лет участвовал в формировании государственных и военных бюджетов.
Виктор Баранец выделил, что министр обороны — это политико-административная должность, которая не предполагает разработку планов и концепций, не определяет, какую дивизию куда поставить.
По мнению собеседника, руководить армией продолжит «матёрый» военный начальник Герасимов, который прошел путь он лейтенанта до начальника Генштаба.
Виктор Баранец пожелал Белоусову удачи в его трудном деле и добавил, что в мире десятки гражданских министров обороны, дюжина из которых — женщины, поэтому пугаться этого не стоит.
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«Да, Белоусов не участвовал ни в одной военной кампании, ни дня не служил ни в Генштабе, ни в Минобороны, но у него есть другой опыт — опыт экономиста. Здесь важно правильное распределение денег, а денег в армию идёт много. Правильное, стратегически выверенное распределение: что на оружие, что на боевую технику, что для людей, где надо строить дома, какие квартиры выдавать участникам СВО и так далее — вот в этом его преимущество», — прокомментировал эксперт.
Также военный обозреватель сказал, что принимать воюющую армию в труднейший период очень сложно.
По мнению полковника в отставке, плюсы в назначении Белоусова на должность Министра обороны — знание экономики и промышленности, потому что он последние десять лет участвовал в формировании государственных и военных бюджетов.
«Он экономист и потому смысл его назначения — связать экономику и потребности армии, причем потребности армии, которые действительно необходимы для победы над врагом. А управлять армией будет все тот же Генеральный штаб», — отметил военный обозреватель.
Виктор Баранец выделил, что министр обороны — это политико-административная должность, которая не предполагает разработку планов и концепций, не определяет, какую дивизию куда поставить.
«Его обязанности: правильно распределить деньги, выбить необходимое количество денег у Минфина, распределить деньги для повышения денежного довольствия военных, выплатить военным все льготы за счёт военного бюджета, обеспечить всех уволенных офицеров или прибывших с СВО жильём. Контакты со властью — вот его стратегическая задача: поддерживать с Кремлем постоянную связь, с Советом безопасности, с Госдумой, с правительством. Ну и представительские функции выполнять при поездках за рубеж или при встрече с иностранными коллегами» — объяснил военный специалист.
По мнению собеседника, руководить армией продолжит «матёрый» военный начальник Герасимов, который прошел путь он лейтенанта до начальника Генштаба.
Виктор Баранец пожелал Белоусову удачи в его трудном деле и добавил, что в мире десятки гражданских министров обороны, дюжина из которых — женщины, поэтому пугаться этого не стоит.
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Анастасия Бондарева