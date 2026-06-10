Опытный походник оценил шансы найти следы Усольцевых в красноярской тайге

10 июня 2026, 02:09

Опытный походник Трепуков: высокая трава мешает поиску семьи Усольцевых в тайге

Фото: istockphoto/daniilphotos

Шансы обнаружить следы пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых очень малы из-за высокой травы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал опытный походник Александр Трепуков.





По его словам, сразу после схода снега местность стала практически однотонной, что существенно затрудняет поиски. Вместе с тем со временем исчезает и запаховый след, который могли бы учуять специально обученные собаки.



«Теперь, когда снег не просто сошел, а стоит травяной покров, задача усложняется. На плотной корке прошлогодней подстилки, покрытой свежей густой травой, следов не остается. Из улик могут сохраниться лишь какие-то вещи, но сами следы, я считаю, найти крайне сложно», — поделился Трепуков.