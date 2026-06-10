Опытный походник оценил шансы найти следы Усольцевых в красноярской тайге
Опытный походник Трепуков: высокая трава мешает поиску семьи Усольцевых в тайге
Шансы обнаружить следы пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых очень малы из-за высокой травы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал опытный походник Александр Трепуков.
По его словам, сразу после схода снега местность стала практически однотонной, что существенно затрудняет поиски. Вместе с тем со временем исчезает и запаховый след, который могли бы учуять специально обученные собаки.
«Теперь, когда снег не просто сошел, а стоит травяной покров, задача усложняется. На плотной корке прошлогодней подстилки, покрытой свежей густой травой, следов не остается. Из улик могут сохраниться лишь какие-то вещи, но сами следы, я считаю, найти крайне сложно», — поделился Трепуков.
Недавно следователи возобновили масштабные поиски семьи Усольцевых. Операцию проводили с 4 по 9 июня и задействовали в ней только опытных специалистов. Для ограничения доступа посторонних лиц и представителей СМИ установили блокпост.