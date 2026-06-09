Криминалист раскрыл, почему Усольцевы до сих пор не вышли на связь при побеге

09 июня 2026, 12:54

Криминалист Игнатов: Усольцевы выйдут на связь только тогда, когда сами захотят

Фото: Istock/FotoK0T

Семья Усольцевых, которая пропала в сибирской тайге, может выйти на связь только тогда, когда сама сочтёт это нужным, но при условии, что её члены живы. Такое предположение высказал криминалист Михаил Игнатов.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил: если супруги и ребёнок действительно ушли хитрым способом и не оставили следов, то попытки заставить их выйти на контакт обречены на провал.

«Выманить их на обратную связь крайне тяжело или невозможно. Значит, у них были веские основания, чтобы скрыться. Особо провокацию не устроишь. Не для того они, вероятно, в таком режиме покидали Россию, чтобы из-за мелочи обнаружить себя, вступать с кем-то в диалог. Значит, были причины всё бросить в один момент и исчезнуть. Я не вижу возможности вынудить их выйти на связь», — пояснил Игнатов.