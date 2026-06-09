Криминалист раскрыл, почему Усольцевы до сих пор не вышли на связь при побеге
Криминалист Игнатов: Усольцевы выйдут на связь только тогда, когда сами захотят
Семья Усольцевых, которая пропала в сибирской тайге, может выйти на связь только тогда, когда сама сочтёт это нужным, но при условии, что её члены живы. Такое предположение высказал криминалист Михаил Игнатов.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметил: если супруги и ребёнок действительно ушли хитрым способом и не оставили следов, то попытки заставить их выйти на контакт обречены на провал.
«Выманить их на обратную связь крайне тяжело или невозможно. Значит, у них были веские основания, чтобы скрыться. Особо провокацию не устроишь. Не для того они, вероятно, в таком режиме покидали Россию, чтобы из-за мелочи обнаружить себя, вступать с кем-то в диалог. Значит, были причины всё бросить в один момент и исчезнуть. Я не вижу возможности вынудить их выйти на связь», — пояснил Игнатов.Криминалист добавил, что если человек или семья резко исчезают и полностью «ложатся на дно», то найти их практически невозможно без точного знания новых имён и документов.