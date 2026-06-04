СК РФ уточнил, кто ищет семью Усольцевых под Красноярском

04 июня 2026, 08:11

СК РФ: опытные специалисты участвуют в поисках семьи Усольцевых под Красноярском

Фото: iStock/avtk

В ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что в поисках семьи Усольцевых под Красноярском участвуют только опытные специалисты. Об этом сообщает ТАСС.