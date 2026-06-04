СК РФ уточнил, кто ищет семью Усольцевых под Красноярском
В ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что в поисках семьи Усольцевых под Красноярском участвуют только опытные специалисты. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что волонтеров к этим работам не привлекают. Круг участников поисковых мероприятий четко определен следствием.
В октябре прошлого года в Красноярском крае завершили активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге 28 сентября. Искать главу семейства, его жену и пятилетнюю дочь теперь будут только профессионалы и аттестованные спасатели. Пропажа привела к одним из самых масштабных поисков в регионе, но найти исчезнувших родителей и ребенка пока не удалось. Поиски семьи сосредоточили там, где зафиксировали сигнал телефона мужчины.
Местные жители уже прозвали место исчезновения семьи «Усольцевским треугольником» и допустили, что глава семьи мог намеренно отказаться от помощи.
Читайте также: