В Новосибирске запустили механизм «Цветочных часов»
В Новосибирске начали работать «Цветочные часы», которые показывают точное время благодаря ГЛОНАСС. Об этом сообщили в администрации города.
По данным Om1 Новосибирск, «Цветочные часы» представляют собой клумбу размером шесть на восемь метров. В центре конструкции находится механизм, который синхронизируется со спутниковой системой ГЛОНАСС. Благодаря этому часы всегда показывают правильное время. В начале июня в клумбу высадят более 3,5 тысячи красных и белых бегоний.
«Бегонии выбраны не случайно: они отлично переносят городскую среду, долго цветут и создают яркий контраст, благодаря которому часы хорошо видны издалека», — уточнили в администрации Новосибирска.
Там добавили, что в этом году в часы дополнительно установят светодиодную подсветку цифр.