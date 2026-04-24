В Новосибирске из-под многоэтажного дома уходит земля

24 апреля 2026, 15:18

В Новосибирске не могут уже полгода решить проблему оползня у многоквартирного дома на Кавалерийской. Жители рискуют остаться без жилья.





По данным Om1 Новосибирск, в сентябре прошлого года в рамках проблемы провели выездное совещание при участии застройщика «Камея», представителей администрации, прокуратуры и ГУЧС. Тогда решили, что ЧС вводить не будут. Однако застройщик договорился с НИИЖТ о проведении геологических изысканий. Планировалось составить техзадание, пробурить скважины и уже к октябрю представить полученные результаты.



Текущей весной после таяния снега жители сняли на видео процесс вымывания грунта из-под дома.





«Администрация перекладывает ответственность на управляющую компанию. Застройщик не желает проводить экспертизу за свой счёт», — жалуются люди.