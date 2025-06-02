Оправдавшего теракт в «Крокусе» публициста внесли в список террористов и экстремистов
Публициста Анатолия Несмияна*, более известного под псевдонимом Эль Мюрид, внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
В конце мая в отношении Несмияна* было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и пропаганде терроризма. Причиной введения таких мер стала его публикация в соцсетях, датированная 22 марта 2024 года. В посте публицист оправдал действия ворвавшихся в здание террористов.
Также из его карточки в реестре следует, что он родился в Киевской области.
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