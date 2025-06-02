Оправдавшего теракт в «Крокусе» публициста внесли в список террористов и экстремистов

02 июня 2025, 16:40

Росфинмониторинг внёс публициста Несмияна* в список террористов и экстремистов

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Публициста Анатолия Несмияна*, более известного под псевдонимом Эль Мюрид, внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.