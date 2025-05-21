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Мать террориста из «Крокуса» требует его освобождения

Мать террориста Мирзоева* просит освободить его и отправить на родину
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Мать Далержона Мирзоева*, обвиняемого в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», требует освободить его из СИЗО.
По данным портала «Сиб.фм», родственники террориста пожаловались на голод и нищету после его ареста. Теперь глава семьи вынужден работать таксистом, чтобы самостоятельно обеспечить 11 членов семьи.

Также женщина отметила, что Мирзоев* не связывался с родственниками уже год. Она попросила отправить сына на родину, чтобы он смог прокормить своих четверых детей.

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года. Группа вооружённых мужчин ворвалась в здание и начала расстреливать всех попадавшихся на пути. После этого террористы до тла сожгли концертный зал и сбежали. Жертвами теракта стали 147 человек, а общий ущерб составил около шести миллиардов рублей.

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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#террористы
#крокус сити холл
В Сургуте организатора турнира по ММА оштрафовали за массовую драку зрителей
21 мая 2025, 18:56

Фото: iStock/maria zheleznova

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА), который проходил в торговом центре «Вершина Югры» в Сургуте, произошла массовая драка среди зрителей. Сургутский городской суд оштрафовал организатора мероприятия, допустившего инцидент. Об этом сообщается на странице инстанции в социальной сети «Вконтакте».
Также отмечается, что мужчина организовал показательное шоу в честь 80-летяя Победы для шестидесяти человек. Однако на то, что в итоге будет нарушен общественный порядок, он не рассчитывал.

По данным «ТАСС», сначала спортсмены напали на рефери, после к потасовке присоединились зрители. Некоторые очевидцы утверждают, что в момент конфликта раздавались звуки, похожие на выстрелы. Проверку по факту произошедшего проводят правоохранительные органы, уточняет пресс-служба регионального управления МВД.

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#зрители
#сургут
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Пьяная пассажирка самолета открыла аварийный люк перед вылетом из Калининграда
21 мая 2025, 18:25

Фото: iStock/Dushlik

Рейс из Калининграда в Санкт-Петербург задержала пассажирка, которая пыталась открыть аварийный выход после посадки на борт Boeing 737-800 (RA-73658). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Smartavia.
По данным источника, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Бортпроводники не позволили ей осуществить задуманное и высадили из самолета, который в тот момент все еще находился на стоянке. На месте также работал наряд полиции.

В публикации уточняется, что после проверки техниками самолет взлетел, отправившись в пункт назначения – аэропорт «Пулково».

Ранее сообщалось о пассажирском самолете авиакомпании S7, который внезапно сменил курс и приземлился в другом городе из-за поломки.

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«Он это все снимал»: 14-летний подросток изнасиловал первоклассника на глазах у друзей в Нижегородской области, подробности
В Нижегородской области подросток изнасиловал первоклассника на глазах у друзей
21 мая 2025, 16:42

Фото: iStock/stefanamer

В небольшой деревне Нижегородской области 14-летний подросток изнасиловал первоклассника на глазах у друзей, которые снимали это на видео и позже выложили шокирующие кадры в социальные сети. Пострадавший сейчас в тяжелом психоэмоциональном состоянии и его родители не позволяют ему ходить в школу. Подробнее о происшествии расскажет «Радио 1».

Жестокое изнасилование и съемка на камеру

Мать пострадавшего мальчика в глубоком шоке, похоже, она до сих пор не может прийти в себя: ее взгляд пустой, на вопросы она отвечает односложно. Женщина не знает, что делать дальше. Ее сына-первоклассника изнасиловал соседский 14-летний юноша. Насильник надругался над мальчиком на глазах у своих друзей, которые и снимали все на видео. Ролик выложили в социальные сети. О том, что случилось, узнал весь район.

«Он это все снимал, друг снимал. Зачем? Он что, не мог сказать: "Да ты что?! Зачем?!" Хихикали, подхихикивали, смеялись», – заявила местная жительница.
Теперь первоклассник испытывает страх перед тем, что в школе его будут травить. Он не выходит из дома и избегает общения даже с друзьями. Местные жители отмечают, что за последние полгода это уже третий подобный случай в округе.


Не первый случай

Фото: iStock/mactrunk
При расследовании инцидента полицейские выяснили, что за последние полгода в районе произошло несколько подобных случаев.
«Совсем недавно произошел еще один инцидент. Группа семиклассников затащила своего одноклассника в сарай, где жестоко его избили и заставили раздеться до гола, снимая все на видео. Они насмехались над ним и издевались», – рассказала местная жительница Галина телеканалу РЕН ТВ.
Однако один из пострадавших школьников нашел в себе силы поделиться своей историей. Он рассказал, что в тот день зашел проведать подругу, которая жила в общежитии, а затем решил поздороваться с ее соседом, 46-летним знакомым. Тот неожиданно схватил его, повалил на кровать и прижал голову к подушке. Вырваться удалось лишь через некоторое время.

Мальчик долгое время скрывал события того дня, но сам насильник вскоре начал рассказывать о своих действиях. По словам местных жителей, он хвастался своими похождениями во время застолья, что вызвало большой общественный резонанс. Вместо того чтобы обратиться в полицию, соседи решили устроить самосуд: сначала избили его, а затем попытались разгромить его квартиру. Родственникам подозреваемого пришлось покинуть город из-за угроз. В итоге следователи задержали мужчину и возбудили уголовное дело, суд поместил его под стражу.

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Насилие над животными

В этом районе Нижегородской области жертвами извращенцев становятся не только дети, но и животные. Несколько лет назад местные жители обсуждали случай, когда сосед неоднократно изнасиловал козу. По слухам, он взламывал сарай пенсионерки, где жили парнокопытные, и нападал на одну и ту же жертву. Несмотря на установленные факты насилия, полиция тогда не возбудила уголовное дело против зоофила.

Теперь реальный срок может грозить 14-летнему подростку, обвиняемому в изнасиловании первоклассника, так как он уже достиг возраста уголовной ответственности. Его отправили под домашний арест.

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Компромат на Зеленского и его окружение: кто и за что убил экс-советника Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида
21 мая 2025, 15:31

Фото: istockphoto / nixki

Испанские правоохранительные органы подтвердили, что утром 21 мая в пригороде Мадрида был застрелен бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. Инцидент произошёл у входа в Американскую школу. Подробности произошедшего и возможные версии следствия, расскажет «Радио 1».

Что случилось в Мадриде: детали убийства экс-советника Януковича


Утром 21 мая в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон был застрелен бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. Ему было 52 года. Трагедия произошла у ворот Американской школы, когда Портнов направлялся к своему автомобилю — чёрному Mercedes.

Испанская полиция подтвердила факт убийства и сообщила, что к нападению, предположительно, причастны двое или трое неизвестных. По информации El Pais, одна из пуль попала Портнову в шею, после чего, по данным El Mundo, он был добит выстрелом в голову. Это, по мнению источников издания, указывает на профессиональный, хладнокровно спланированный характер убийства.

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Полиция разыскивает одного из подозреваемых — высокого худощавого мужчину, который, как сообщается, скрылся в сторону парка Каса-де-Кампо на западе испанской столицы. Следствие не исключает ни личных конфликтов, ни вмешательства организованных преступных группировок. На месте преступления работает судебно-медицинская полиция.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы между 9:10 и 9:15 утра от прохожего, обнаружившего раненого мужчину. Прибывшие медики из службы Summa 112 зафиксировали смерть — на теле Портнова были как минимум три огнестрельных ранения, несовместимых с жизнью.

Кто такой Андрей Портнов: биография, карьера, взгляды


Андрей Портнов родился в 1973 году в Луганске. Окончил Восточно-украинский государственный университет, начал карьеру в сфере регулирования фондового рынка. С 2006 по 2010 годы был депутатом Верховной Рады от «Блока Юлии Тимошенко». Позже занял пост заместителя главы администрации президента Януковича и курировал судебную реформу.

После смены власти в 2014 году покинул Украину — сначала выехал в Россию, затем перебрался в Австрию, где занимался адвокатской практикой. Сообщается, что он получил российское гражданство.

Андрей Портнов (фото: телеграмм-канал @PortnovUA)

Портнов ранее находился в базе данных украинского сайта «Миротворец», куда был внесён в апреле 2015 года с формулировкой «изменник Родины». Его обвиняли в призывах к убийству граждан Украины, подрыву территориальной целостности страны и нарушению законодательства о гражданстве.

Кроме того, США вводили против Портнова санкции, обвинив его в попытках установить политический контроль над судебной системой Украины.

Возможные версии убийства Портнова в Испании


По сообщениям СМИ, Портнова атаковали, когда он собирался сесть в машину. Нападавшие открыли огонь и скрылись в лесистой местности. Информация о применённом оружии пока не раскрывается — расследование только началось.


Согласно заявлениям дипломата Родиона Мирошника, Портнов якобы обладал компроматом на окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского и мог представлять опасность для ряда высокопоставленных лиц.

«Портнов был влиятельным чиновником периода правления Януковича. Вполне мог обладать данными из "забытого прошлого", способными испортить "безупречную репутацию" отдельных персонажей из нынешней власти. Либо обладать иной информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского, либо его самого», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он назвал нападение «внесудебной казнью» и усомнился в том, что мотивы убийства носят случайный характер. По его мнению, выстрелы, особенно контрольный в голову, говорят о профессиональной подготовке преступников.

Андрей Портнов (фото: телеграмм-канал @PortnovUA)

Украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что незадолго до гибели Портнов намеревался обнародовать компрометирующие материалы в отношении президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

«К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение», — сообщий Шарий в своём telegram-канале.
Блогер также предположил, что за убийством может стоять офис президента Украины. Кроме того, он провёл параллели между произошедшим и покушениями на него самого, которые также произошли в Испании в 2023–2024 годах.

Следствие продолжается, и пока ни одна из версий не получила официального подтверждения.

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#карьера
#политика
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Бывшего замгубернатора Тамбовской области подозревают во взяточничестве
SHOT: экс-замглавы Тамбовской области подозревают во взяточничестве, он задержан
21 мая 2025, 14:55

Фото: iStock/undefined undefined

Бывший замгубернатора Тамбовской области Сергей Иванов задержан, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, рассматривается версия, что Иванов получил деньги от основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича, который с конца марта находится под следствием за мошенничество. Предварительно, Мошкович сдал Иванова.

В ближайшее время бывшему чиновнику вынесут приговор.

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