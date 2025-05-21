Мать террориста из «Крокуса» требует его освобождения

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Мать Далержона Мирзоева*, обвиняемого в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», требует освободить его из СИЗО.
По данным портала «Сиб.фм», родственники террориста пожаловались на голод и нищету после его ареста. Теперь глава семьи вынужден работать таксистом, чтобы самостоятельно обеспечить 11 членов семьи.
Также женщина отметила, что Мирзоев* не связывался с родственниками уже год. Она попросила отправить сына на родину, чтобы он смог прокормить своих четверых детей.
Напомним, что теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года. Группа вооружённых мужчин ворвалась в здание и начала расстреливать всех попадавшихся на пути. После этого террористы до тла сожгли концертный зал и сбежали. Жертвами теракта стали 147 человек, а общий ущерб составил около шести миллиардов рублей.
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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Также женщина отметила, что Мирзоев* не связывался с родственниками уже год. Она попросила отправить сына на родину, чтобы он смог прокормить своих четверых детей.
Напомним, что теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года. Группа вооружённых мужчин ворвалась в здание и начала расстреливать всех попадавшихся на пути. После этого террористы до тла сожгли концертный зал и сбежали. Жертвами теракта стали 147 человек, а общий ущерб составил около шести миллиардов рублей.
Читайте также:
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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова