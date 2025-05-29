Певца Шарлота перевели в колонию-поселение в Тольятти

29 мая 2025, 10:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Певца Эдуарда Шарлота перевели в колонию-поселение №1 в Тольятти Самарской области. Об этом сообщил его отец Валерий Шарлот в беседе с ТАСС.