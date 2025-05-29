Певца Шарлота перевели в колонию-поселение в Тольятти
Певца Эдуарда Шарлота перевели в колонию-поселение №1 в Тольятти Самарской области. Об этом сообщил его отец Валерий Шарлот в беседе с ТАСС.
Со слов мужчины, 27-летнего артиста перевезли после майских праздников.
В данный момент Шарлот занимается восстановлением российского парпорта, который он публично сжёг в июне 2023 года. Также отец блогера намерен подать кассационную жалобу, чтобы смягчить приговор сыну.
Напомним, что после публичного сожжения паспорта на камеру Шарлот объявил, что больше не считает себя гражданином России. Также он разорвал и растоптал георгиевскую ленту, сложенную в форме буквы Z, прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и христианский крест, спел в обнажённом виде пародию на песню «День Победы».
В ноябре 2023 года молодого человека задержали в аэропорту Петербурга. После певец принёс извинения и раскаялся, объяснив, что его действия основывались на ошибочном помешательстве и ложной информации.
В декабре прошлого года Шарлота признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Певца приговорили к 5,5 годам колонии-поселения.
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