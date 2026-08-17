Определена обладательница титула «Миссис Россия 2026»
Актриса, режиссер и хореограф Театра кошек Куклачева Марина Куклачева, невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, стала обладательницей титула «Миссис Россия 2026». Финал конкурса красоты прошел в столичном «Москонцерт холле», сообщает ТАСС.
Корону победительнице вручила обладательница прошлогоднего титула Екатерина Семенова из Магнитогорска. Вместе с главным призом Куклачева получила «Космический кубок» и возможность снять собственный музыкальный клип. На национальный этап она вышла после победы в конкурсе «Миссис Москва» в 2025 году.
Темой вечера стала «Женщина-Галактика» — мероприятие посвятили 65-летию первого полета человека в космос. В состязании участвовали победительницы региональных отборов из разных регионов страны. Первой вице-миссис стала Анна Шефер из Пскова, второй — Татьяна Васильева из Санкт-Петербурга, третьей — Ольга Тарасенко из Новокузнецка, четвертой — Антонина Спиридонова из Великих Лук.
Конкурс красоты «Миссис Россия» ежегодно проводится среди замужних женщин, имеющих детей.
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