Определена обладательница титула «Миссис Россия 2026»

17 августа 2026, 01:18

Актриса Куклачева победила в конкурсе «Миссис Россия 2026»

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

Актриса, режиссер и хореограф Театра кошек Куклачева Марина Куклачева, невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, стала обладательницей титула «Миссис Россия 2026». Финал конкурса красоты прошел в столичном «Москонцерт холле», сообщает ТАСС.