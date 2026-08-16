Концерт Филиппа Киркорова в Сочи задержали по одной причине

16 августа 2026, 17:25

Концерт Филиппа Киркорова в Сочи задержали из-за закрытия аэропорта

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Концерт Филиппа Киркорова в Сочи начался с часовой задержкой. Об этом стало известно в воскресенье, 16 августа.





Как сообщил артист в своем Telegram-канале, осложнения возникли из-за временного закрытия аэропорта города, в связи с чем певцу пришлось добираться на место выступления из Геленджика. Кроме того, организаторы приняли решение ограничить вход зрителей в концертный зал до особого распоряжения.



Несмотря на все трудности и тревожное ожидание, мероприятие все же состоялось. Выступление завершилось далеко за полночь.





«Но вы ждали. Ждали меня. Ждали, когда откроются двери. Ждали музыки. И концерт состоялся!» — написал Киркоров, поблагодарив зрителей за терпение.