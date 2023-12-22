Определены молодёжные столицы России в 2024 году

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Молодёжные столицы России в 2024 году были определены в рамках международной выставки-форума «Россия», где состоялась церемония вручения Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Победителей объявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Так, молодёжными столицами 2024 года стали Москва и Владивосток. Кириенко выразил благодарность всем участникам, но отдельно выделил победителя прошлого года – Нижний Новгород, который стал примером для других регионов.
Кириенко подчеркнул, что все пять городов-участников достойны обладать этим званием. Таким образом, в следующем году в Москве и Владивостоке пройдёт крупные мероприятия для молодёжи, а в Красноярске, Омске и Мурманске будут представлены другие активности и дополнительные возможности для молодёжи.
Всего удалось собрать 1,3 миллиона голосов. За Москву проголосовали более 340 тысяч человек, Владивосток не намного отстал – за него собрано около 339 тысяч голосов. Омск набрал около 191 тысячи, Мурманск – 172 тысячи, а Красноярск – 117 тысяч голосов.
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Кириенко подчеркнул, что все пять городов-участников достойны обладать этим званием. Таким образом, в следующем году в Москве и Владивостоке пройдёт крупные мероприятия для молодёжи, а в Красноярске, Омске и Мурманске будут представлены другие активности и дополнительные возможности для молодёжи.
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Анастасия Чинкова