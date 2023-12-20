Общественник Сигал назвал преимущества путешествий по России

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Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал заявил, что путешествия внутри России более выгодны финансово и проще.
«Отдыхать в России намного дешевле, чем за границей. Плюс путешествовать внутри страны гораздо проще с точки зрения подготовки документов. Также можно получить хороший сервис, поскольку внутренний туризм реально набрал популярность за последние годы, и есть определённые элементы состязательности между регионами. Туристический потенциал только начинает раскрываться ввиду того, что Россия — это страна больших расстояний», — пояснил в беседе с RT Сигал.
При этом, отмечается, что и подготовка специалистов в сфере туризма ведётся на должном уровне. Так, ранее Федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства, созданный на базе Российского государственного университета туризма, выдал дипломы о профессиональной переподготовке первым 500 слушателям. Кроме того, известно, что Министерство труда РФ предложило с 2024 года разрешать бесплатное переобучения по востребованным на рынке труда профессиям. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Forbes, сейчас такое право есть у граждан старше 50 лет, мам детей дошкольного возраста, не имеющих работы, а также россиян с инвалидностью и безработных.
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Мелисса Тимофеева