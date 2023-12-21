В столичном парке «Зарядье» пройдут Дни Московской области

Фото: пресс-служба Мостуризма
В парке «Зарядье» 22-24 декабря проведут Дни Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Гостей парка ждёт презентация культурно-развлекательной программы проекта «Зима в Подмосковье». Посетители узнают интересные факты о Московской области, чем знамениты и привлекательны для туристов Зарайск, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Серпухов, Подольск, Клин, Солнечногорск, Волоколамск и Егорьевск», – говорится в сообщении.Желающие смогут поучаствовать в познавательной викторине «Кто хочет стать туристом Города С.?», которую проведут на стойке Серпухова. Нужно будет ответить на 10 вопросов об этом городе, правильность которых проверят консультанты.
Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» подготовил историческую викторину. Сотрудники расскажут о знаковых событиях и местах Волоколамска, интересных туристических объектах. Будет работать фотозона с корзиной воздушного шара.
Помимо этого, состоятся презентации коломенского музея-мануфактуры «Душистыя радости», музейных программ и фестивалей от Музея-заповедника Петра Чайковского в Клину, программ музея ёлочной игрушки «Клинское подворье». Также пройдут дегустации, розыгрыши призов и многое другое.
Мероприятие организовано в рамках совместного проекта «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия», который этим летом запустили Министерство культуры и туризма Подмосковья и Комитет по туризму города Москвы.
Два региона активно разрабатывают совместные туристические продукты, чтобы увеличить рост перекрёстного турпотока. Проект включает 10 межрегиональных маршрутов-конструкторов, из которых можно составить собственное идеальное путешествие. Маршруты размещены на главном туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru и на цифровом туристическом сервисе RUSSPASS.
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Лора Луганская