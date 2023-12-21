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В столичном парке «Зарядье» пройдут Дни Московской области

21 декабря 2023, 17:30
Фото: пресс-служба Мостуризма

Фото: пресс-служба Мостуризма

В парке «Зарядье» 22-24 декабря проведут Дни Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Гостей парка ждёт презентация культурно-развлекательной программы проекта «Зима в Подмосковье». Посетители узнают интересные факты о Московской области, чем знамениты и привлекательны для туристов Зарайск, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Серпухов, Подольск, Клин, Солнечногорск, Волоколамск и Егорьевск», – говорится в сообщении.
Желающие смогут поучаствовать в познавательной викторине «Кто хочет стать туристом Города С.?», которую проведут на стойке Серпухова. Нужно будет ответить на 10 вопросов об этом городе, правильность которых проверят консультанты.


На стойке Зарайска можно будет познакомиться с разнообразными вкусами коврижек, послушать истории о географических открытиях и тайных свойствах специй, угадать запахи настоящих и синтезированных ингредиентов.

Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» подготовил историческую викторину. Сотрудники расскажут о знаковых событиях и местах Волоколамска, интересных туристических объектах. Будет работать фотозона с корзиной воздушного шара.

Помимо этого, состоятся презентации коломенского музея-мануфактуры «Душистыя радости», музейных программ и фестивалей от Музея-заповедника Петра Чайковского в Клину, программ музея ёлочной игрушки «Клинское подворье». Также пройдут дегустации, розыгрыши призов и многое другое.

Мероприятие организовано в рамках совместного проекта «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия», который этим летом запустили Министерство культуры и туризма Подмосковья и Комитет по туризму города Москвы.

Два региона активно разрабатывают совместные туристические продукты, чтобы увеличить рост перекрёстного турпотока. Проект включает 10 межрегиональных маршрутов-конструкторов, из которых можно составить собственное идеальное путешествие. Маршруты размещены на главном туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru и на цифровом туристическом сервисе RUSSPASS.

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#туризм
#туристический маршрут
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Общественник Сигал назвал преимущества путешествий по России
Общественник Сигал: Путешествовать по России дешевле и проще
20 декабря 2023, 15:18

Фото: istockphoto.com/walencienne

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал заявил, что путешествия внутри России более выгодны финансово и проще.
«Отдыхать в России намного дешевле, чем за границей. Плюс путешествовать внутри страны гораздо проще с точки зрения подготовки документов. Также можно получить хороший сервис, поскольку внутренний туризм реально набрал популярность за последние годы, и есть определённые элементы состязательности между регионами. Туристический потенциал только начинает раскрываться ввиду того, что Россия — это страна больших расстояний», — пояснил в беседе с RT Сигал.

При этом, отмечается, что и подготовка специалистов в сфере туризма ведётся на должном уровне. Так, ранее Федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства, созданный на базе Российского государственного университета туризма, выдал дипломы о профессиональной переподготовке первым 500 слушателям. Кроме того, известно, что Министерство труда РФ предложило с 2024 года разрешать бесплатное переобучения по востребованным на рынке труда профессиям. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Forbes, сейчас такое право есть у граждан старше 50 лет, мам детей дошкольного возраста, не имеющих работы, а также россиян с инвалидностью и безработных.

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#россия
#туризм
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#сервис
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В Подмосковье первые 500 слушателей получили дипломы о переподготовке в сфере туризма
20 декабря 2023, 11:36

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства выдал дипломы о профессиональной переподготовке первым 500 слушателям. Центр был создан в августе на базе Российского государственного университета туризма, рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
«Бесплатное обучение предоставили для 500 специалистов. Оно проходило по 10 программам и охватило фактически все сферы туристической деятельности. Уверен, что все участники программы успешно применят полученные профессиональные навыки на практике», – сказал первый замминистра культура и туризма Московской области Алексей Шимко.
В списке программ – туроперейтинг и экскурсионное обслуживание, гостиничное хозяйство и ресторанный бизнес, въездной туризм из Китая, промышленный, сельскохозяйственный и патриотический туризм, государственное и муниципальное управление.
«Обучение производилось с сентября по декабрь. Слушатели не только усвоили предлагаемые теоретические знания, но и освоили практические навыки. По итогам курсов они под руководством партнёров программ подготовили собственные проекты», - подчеркнул ректор РГУТИС Александр Федулин.
Проект подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства реализован по поручению президента России.

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#минкульт мо
#туризм
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#московская область
#подмосковье
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В Серпухове открылась выставка «Маковские. Константин и Владимир»
Серпуховский историко-художественный музей представил выставку «Маковские. Константин и Владимир»
20 декабря 2023, 10:40

Фото: Радио 1

В экспозиции покажут почти 90 работ из собрания 12 ведущих музеев России, включая Государственный Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею, ГМИЙ им. А.С. Пушкина и другие.
Этим проектом музей презентует свое новое выставочное пространство, открытое в отреставрированном Каретном сарае, здание которого является объектом культурного наследия и входит в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых.

Фото: Радио 1

«Картины обоих братьев активно покупали и их работы оказались разбросаны не только по территории России, но и за ее пределами. И чтобы увидеть такое многообразие, нужно совершить большое путешествие по России. И своим выставочным проектом даем такую возможность в Серпухове», - поделилась Жанна Алейникова, директор Серпуховского историко- художественного музея.

Фото: Радио 1

Проект в Серпухове впервые соберет в одном выставочном пространстве работы всех циклов Константина (1839-1915) и Владимира Маковских (1846-1920), предоставленные ведущими федеральными музеями. Главной темой изучения кураторов проекта становится связь живописи Маковских с литературными и музыкальными сюжетами этого периода, что станет центром экспозиции.

«Маковские очень разные по направлению своего творчества, но они были очень близки. Поэтому выставка получилась интересная благодаря тому, что братья такие разные в творчестве, но общие корни здесь ощущаются», - отметила Елена Нестерова, профессор академии художеств им. Репина.

Фото: Радио 1

Творчество братьев Маковских значительных художников в русском искусстве второй половины 19 века - наглядно показывает традиции и новаторство отечественной живописи, отражает историю России и переживания современников. Выставка «Маковские. Константин и Владимир» готовится к 105-летию музея и станет первым проектом в открытом после реставрации новом пространстве музея - бывшем «Каретном сарае». Выставка будет работать до 19 мая 2024.

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#подмосковье
#музей
#выставка
#серпуховский музей
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Россиянка рассказала, какие типажи женщин любят итальянцы
20 декабря 2023, 09:34

Фото: istockphoto/EnginKorkmaz

Российская тревел-блогерша, которая живёт в Италии, рассказала о любимых у итальянцев женских типажах.
Своим наблюдением она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам блогера, итальянцы предпочитают брюнеток.

«Есть и статистика по регионам: итальянцам на севере больше нравятся брюнетки, а итальянцам на юге — блондинки», —пишет россиянка.
По её словам, для итальянцев фигура женщины имеет большое значение. Итальянцы предпочитают женственный стиль.

«Итальянки любят ходить в пальто, носить шарфики, платки, очки и аксессуары, и если вы хотите привлечь внимание итальянских мужчин и получать восхищенные взгляды или «чао, белла!» вслед, то одежда здесь играет далеко не последнюю роль», — говорит путешественница.
Также девушка отметила, что итальянцев не особо привлекают женщины, активно проявляющие инициативу якобы они создают впечатление легкодоступных. А вот финансовая независимость и самостоятельность в глазах итальянцев плюс, а не недостаток.

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Немка побывала в России и объяснила, почему завидует русским женщинам

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#италия
#туризм
#женщины
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Немка побывала в России и объяснила, почему завидует русским женщинам
19 декабря 2023, 09:08

Фото: istockphoto/romrodinka

Тревел-блогерша поговорила со знакомой немкой, которая назвала пять особенностей жизни в России, поразивших её.
По словам немки, она завидует русским женщинам. Впечатлениями иностранки блогер поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Немка Мари рассказала, что в восторге от круглосуточных супермаркетов.

«Это просто мечта любой хозяйки! Не нужно закупаться товарами, как у нас в Германии, потому что это доступно в любое время суток. Сел в машину, приехал и купил. Очень удобно!» — говорит Мари.
Также Мари осталась под впечатлением от того, что есть возможность в любое время суток заказать готовую еду.

«Столько салатов, горячие блюда, закуски, выпечка! Зачем ты тогда готовишь?» —спрашивает иностранка свою собеседницу.
Ещё один плюс жизни в России, как считает Мари, —это быстрая доставка продуктов и товаров на дом. В Германии тоже существуют такие сервисы, но менее доступные и оперативные.

Немку удивило и отношение российских бабушек к внукам.

«В Германии не принято, чтобы пенсионеры нянчились с детьми своих детей. Выходя на пенсию, они живут для себя, путешествуют, отдыхают», —отмечает блогерша.
Также Мари удивила помощь семьям от государства. По словам немки, у неё на родине нет единовременной выплаты маткапитала, а существует только ежемесячное пособие на детей до их 18-летия. Немка считает, что разовая материальная помощь гораздо удобнее, так как эту сумму можно израсходовать, например, на покупку жилья.

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#россия
#германия
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Турист побывал в Монголии и удивился культу грудного молока в стране
19 декабря 2023, 08:07

Фото: istockphoto/luamduan

Российский тревел-блогер отправился в Монголии и рассказал о культе грудного молока в стране.
Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TravelManiac на платформе «Дзен». По словам путешественника, в Монголии у матерей принято кормить детей грудью до школы.

«Стандартным сроком грудного вскармливания в Монголии является возраст ребенка 5-6 лет, т.е. до школы. Но многие матери максимально продлевают этот срок, вплоть до 8-9 лет!» —рассказывает россиянин.
Трепетное отношение к грудному вскармливанию связано с историческими условиями. В условиях относительной бедности рациона кочевника грудное молоко было единственным продуктом, которое подходило для пищеварительной системы ребенка. Молоко благотворно влияло на здоровье и развитие.

Вторая причина популярности такого молока в Монголии, по мнению путешественника, — вера местных жителей в то, что именно грудное молоко даёт силы мальчикам, которые хотят в будущем стать отличными борцами.

«Настоящим борцом он сможет быть, только если вырос на грудном молоке. И наоборот, если рано прекратить его им кормить, парень будет хилым, слабым, с мягким характером и будет уступать всем и во всем. И переубедить, что эти вещи могут быть не связаны, их невозможно!» — говорит турист.
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#туристический маршрут
#молоко
#дети
#родители
#новости
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Москвичи чаще других жителей РФ посещали Петербург в 2023 году
18 декабря 2023, 19:53

Фото: istockphoto.com/encrier

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга перечислил топ регионов РФ, жители которых выбирают для своих поездок Северную столицу в этом году. Лидером этого рейтинга оказалась Москва.
Отмечается, что столица заняла первое место в топе с результатом 22,5%.

На втором месте расположилась Московская область с результатом 6,1%, а на третьем — Псковская область.

Как передаёт «Петербургский дневник», за тройкой лидеров следует Республика Карелия, Нижегородская область, Краснодарский край, Тверская область и Татарстан.

Кроме того, отмечается, что Санкт-Петербург в этом году посетили 9,4 млн туристов.

Ранее в пресс-службе Tutu сообщили, что чаще всего отельных бронирований было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

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#регион
#столица
#россияне
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У Главного храма Вооружённых сил откроют фестиваль «Наша зима»
18 декабря 2023, 13:06

Фото: Минкульт МО

Главный каток Подмосковья, расположенный на Соборной площади Главного храма Вооружённых сил России, начнёт работу 24 декабря. В 16:30 там пройдёт торжественное открытие фестиваля «Наша зима», сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Старт первому катанию дадут Дед Мороз и Снегурочка. Они зажгут огни на большой ёлке. Все пять елей фестивальной площадки, накрытых стометровым световым шатром, заиграют новогодними красками. На льду выступят профессиональные фигуристы, для юных устроят театрализованное шоу», – говорится в сообщении. 
В дни новогодних праздников гостей ждут катание на катке и с тюбинговых горок, выставка ледяных фигур, катание на упряжках хаски и другие активности. Желающие смогут принять участие в мастер-классе «Игрушки зимы».
 
Каток будет открыт каждый день с 10 до 22 часов. Катание и прокат коньков будут бесплатными. 
 
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В Коломне откроется выставка «Европейская живопись XVII – XVIII веков»
18 декабря 2023, 13:03

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

21 декабря в Коломне открывается выставка «Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII – XVIII веков». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 21 декабря в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова».

В рамках экспозиции для посетителей будут показаны свыше 30 картин таких художников, как Балтазар ван дер Аст, Виллем ван Алст, Ян ван Кессель, Абрахам ван Бейерен и Франс Снайдерс.

Также гости и жители региона смогут окунуться в период расцвета натюрморта в европейской живописи в XVII–XVIII века.

«Внимание живописцев того времени было сосредоточено на предметах и объектах видимого мира<…> Но нередко в визуальный рассказ о «метровой» натуре вплетались изображения живых свидетелей и участников: кухарок, торговцев, охотников, птиц, дерущихся котов и собак. В интерпретации голландских и фламандских мастеров, а также их немецких, французских, итальянских последователей натюрмортные композиции развивались от простых постановок отдельных предметов до роскошных многоуровневых барочных конструкций с бархатными драпировками и богатыми предметами мебели», - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что время посещения, цену и количество билетов можно найти на официальном сайте коломенского музея.

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