В столичном парке «Зарядье» пройдут Дни Московской области

Федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства выдал дипломы о профессиональной переподготовке первым 500 слушателям. Центр был создан в августе на базе Российского государственного университета туризма, рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.