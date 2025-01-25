Опрос: 20% россиян считают студенчество важным периодом взросления и становления

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Как минимум 20% россиян считают, что их студенчество было важным периодом взросления и становления личности. К соответствующим выводам пришло исследование сервиса «Купер» и медиахолдинга Rambler&Co. Вместе с тем треть опрошенных, как отмечается, называют этот период свободным и беззаботным.
«Каждый пятый россиянин (20%) назвал студенчество важным периодом взросления и становления личности. При этом почти половина (43%) участников опроса отмечают, что во время обучения научились выходить из сложных ситуаций, стали более ответственными и думали о новых возможностях и перспективах», — пишет RT, ознакомившийся с исследованием.При этом в рамках исследования компании «Где мои дети» выяснилось, что почти половина петербургских учеников испытывают стресс из-за возвращения к учебе после новогодних каникул. Как отметила специалист по социально-значимым проектам организации Светлана Михайлова, многие дети воспринимают каникулы как время для отдыха от школьных забот. В беседе с «Петербургским дневником» эксперт пояснила, что ключевую роль в помощи детям.
«Например, стоит полностью отключаться от учебы в выходные, наслаждаться семейными комедиями или просто проводить время вместе. Качественный отдых снижает стресс как у родителей, так и у детей. Если тревога не проходит, нужно не стесняться обращаться за профессиональной помощью», — рассказала Михайлова.Читайте также:
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