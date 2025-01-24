WP: более 730 тысяч американских школьников могут депортировать

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Более 730 тысяч школьников в США оказались под угрозой депортации, сообщила газета The Washington Post (WP).
По информации издания, такие опасения появились после заявления администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что миграционные службы не собираются обходить стороной медицинские учреждения, церкви и школы.
Уточнялось, что из-за этого жители США боятся отпускать своих детей без гражданства из дома. Школьные руководители опасаются того, что дети будут отсутствовать на занятиях в течение нескольких недель. Это может нанести ущерб их социальному и академическому развитию, подчеркивалось в материале.
Ранее сообщалось, что три российских блогера попали под действие указа президента США Дональда Трампа о депортации мигрантов.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Уточнялось, что из-за этого жители США боятся отпускать своих детей без гражданства из дома. Школьные руководители опасаются того, что дети будут отсутствовать на занятиях в течение нескольких недель. Это может нанести ущерб их социальному и академическому развитию, подчеркивалось в материале.
Ранее сообщалось, что три российских блогера попали под действие указа президента США Дональда Трампа о депортации мигрантов.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Ольга Енгалычева