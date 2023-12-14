Опрос: Более 70% россиян загадывают желание в новогоднюю ночь

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Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 73% россиян загадывают желание в новогоднюю ночь.
При этом, наиболее часто опрошенные желают здоровья для себя и для близких, счастья, отсутствие в Новом году катаклизмов и катастроф, а также любовь. Как пишет RT, чуть реже респонденты отмечали пожелания покупки новой недвижимости или автомобиля, нахождения своего жизненного призвания, осуществить путешествие мечты.
В исследовании приняли участие 3,6 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России.
Ранее отмечалось, что праздничное мероприятие к Новому году «Морозные традиции» состоится в парках Московской области.
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В исследовании приняли участие 3,6 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России.
«Областное мероприятие «Морозные традиции» пройдёт 16 декабря, в субботу, в 60 парках культуры и отдыха Московской области. Гостей ждут анимационные программы, активности, новогодние мастер-классы, ярмарки, дегустации и многое другое», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы министерства культуры и туризма региона.
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Мелисса Тимофеева