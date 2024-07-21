Рособрнадзор: мигранты должны заранее учить своих детей русскому языку

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Мигранты, желающие переехать в Россию вместе с семьей, должны заранее учить своих детей русскому языку. Как пояснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, такая мера поможет несовершеннолетним понять, как нужно общаться и вести себя со сверстниками, пишет РИА Новости.
«Если какая-то семья решает переехать и здесь жить, чтобы дети учились в наших школах, конечно, они долгосрочно, заранее должны работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык», — прокомментировал Музаев.
Чиновник также добавил, что детям мигрантов необходимо знать русский язык, чтобы понимать культурный код России.
Как сообщалось ранее в Госдуме рассматриваются 25 законопроектов по контролю за миграцией в РФ. Большинство парламентарии уже внесли, во втором чтении рассмотрят законопроекты про режим высылки мигрантов-нелегалов.
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Никита Кротов