Опрос: Почти половина россиян будут отмечать Старый Новый год в офисе

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Опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что 45% россиян планируют отмечать в офисе.
При этом, столько намерены отмечать праздник самостоятельно после рабочего дня с коллегами в кафе, баре или ресторане, ещё у 10% традиционный новогодний корпоратив проводится именно в январе и зачастую приурочен к Новому году по старому стилю.
Как передаёт RT, россияне любят отмечать Старый Новый год, так как это помогает продлить праздничное настроение, встретиться и пообщаться с коллегами вне рабочей обстановки, отдохнуть от работы, а также снять стресс от вождения в рабочий режим после праздничных новогодних праздников.
В исследовании приняли участие 1 625 россиян из всех федеральных округов в возрасте 25-55 лет.
А другой опрос интерьерной компании показал, что почти четверть россиян продают старую мебель после приобретения новой.
Также россияне отдают старую мебель знакомым, выбрасывают её, свозят на дачу, сдают на реставрацию.
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Как передаёт RT, россияне любят отмечать Старый Новый год, так как это помогает продлить праздничное настроение, встретиться и пообщаться с коллегами вне рабочей обстановки, отдохнуть от работы, а также снять стресс от вождения в рабочий режим после праздничных новогодних праздников.
А другой опрос интерьерной компании показал, что почти четверть россиян продают старую мебель после приобретения новой.
«Россияне чаще отдают предпочтение осознанному потреблению. И если раньше устаревшие вещи по умолчанию отвозились на дачу или попросту выбрасывались, то сегодня это ещё и возможность подзаработать на перепродаже», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» пресс-секретарь компании Кирилл Герасимов.
Также россияне отдают старую мебель знакомым, выбрасывают её, свозят на дачу, сдают на реставрацию.
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Мелисса Тимофеева