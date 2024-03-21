Опрос: Чем выше уровень дохода, тем меньше времени нужно на сборы на работу

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«Женщинам нужно чуть больше времени на сборы, чтобы успеть приготовить еду, собрать детей, сделать причёску и макияж. Москвичи старше 45 лет встают раньше молодёжи. Чем выше уровень дохода, тем меньше времени нужно на сборы на работу», — цитирует «Москва 24» текст исследования.
Кроме этого, респонденты отметили, что больше всего им также не нравятся пробки, участники движения, не соблюдающие ПДД, любители подрезать, мотоциклисты и пешеходы, не соблюдающие ПДД. Две трети опрошенных отмечали, что попадали в опасные ситуации из-за неадекватного поведения участников дорожного движения.
«Причём свыше трети оказывались в таких ситуациях «неоднократно» (25%) или «часто» (10%)», — приводит RT текст исследования.В этом исследовании поучаствовали более 1,2 тыс. россиян.
Ранее аналитики сервиса по поиску работы hh.ru провели опрос среди соискателей на тему указания своих зарплатных ожиданий в резюме, в ходе которого выяснилось, что 60% россиян всегда прописывают в резюме желаемую заработную плату.
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