Опрос: Лишь 45% украинцев верят, что события развиваются в верном направлении

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Менее половины граждан Украины верят в то, что события в стране развиваются в верном направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцопрос, проведённый украинским фондом «Демократические инициативы».
При этом треть украинцев уверены, что события развиваются неверно, подчеркнули социологи.
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Диана Аванесян