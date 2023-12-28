В Варшаве украинцы встали в очереди за паспортами из-за планов по мобилизации

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В Варшаве толпы украинцев выстроились за документами, сообщил главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой в соцсети X.
«Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами", — говорится в публикации.
Бородовой сопроводил пост фото и видео, на которых люди (преимущественно мужчины) стоят в одном из ТЦ Варшавы возле "Паспортного сервиса", относящегося к Государственной миграционной службе Украины.
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Диана Аванесян