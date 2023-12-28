В Варшаве украинцы встали в очереди за паспортами из-за планов по мобилизации

Типичный водитель-россиянин, имеющий полис ОСАГО — это опытный автомобилист старше 35 лет со стажем вождения более 10 лет. Об этом говорится в материалах Банка России на основе анализа договоров ОСАГО, заключённых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, которые проанализировал «Интерфакс».