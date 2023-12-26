«Готовимся к худшем»: На Украине больше не питают иллюзий о победе ВСУ

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Граждан Украины стоит готовиться у худшему, с таким заявлением выступил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, его цитирует «Укринформ».
«Надо планировать не на два месяца, не на полгода, а на годы, потому что война с военной точки зрения может тянуться еще долго, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра, но никто этого не знает. Мы должны готовиться к худшему варианту», — прокомментировал ситуацию Костенко.
С таким заявлением депутат выступил после слов президента Владимира Зеленского о том, что Генштаб призвал его мобилизовать ещё около полумиллиона украинцев. По мнению Костенко, властям страны пора оставить в прошлом нынешнюю информационную политику, которая декларирует быструю победу Украины, и начать говорить об острой необходимости защиты Родины.
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