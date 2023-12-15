Опрос: У 46% россиян корпоратив вызывает ужас

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Аналитики проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья» для «АльфаСтрахования» провели исследование и выяснили, что 46% россиян с «ужасом» думают об участии в корпоративе.
«37% рассказали, что явка на него фактически «добровольно-принудительная». При этом готовы ходить на подобные мероприятия 77% участников исследования, но только в случае, если это будет исключительно добровольным решением», — приводит RT текст исследования.
При этом, 22% отметили, что сейчас корпоратив из праздника превратился в обязаловку.
В опросе приняли участие более 1,3 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня, 15 декабря, в московских парках пройдут предновогодние мероприятия в рамках проекта «ЭкоМастерская Деда Мороза». Там участников научат делать украшения и игрушки из вторсырья. Мастерская будет проходит по 30 декабря.
«На природных территориях и в экоцентрах пройдёт более 40 бесплатных зимних творческих мастер-классов, квестов, игр и лекций. Гости научатся делать своими руками экоподарки к Новому году, экологичные украшения на ёлку, новогодние деревья из самых разных материалов и многое другое. <…> Москвичи узнают о новогодних традициях и истории этого праздника», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.Читайте также:
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