Стало известно, какие подарки чаще всего отправляли близким на Новый год

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В Санкт-Петербурге самыми популярными подарками, которые чаще всего отправляли жители своим близким в Новый год, оказались средства для ухода и красоты. К соответствующим выводам пришло исследование СДЭК. Данная категория товаров, как отмечается, составила 20% от всех отправлений в этот период.
«Петербуржцы предпочитают дарить полезные и практичные подарки своим близким в новогодние праздники. Стабильный интерес к средствам для ухода и красоты делает их самыми популярными подарками. Этот тип отправлений остается востребованным в праздничные дни, так как подходит для многих людей», — пишет «Петербургский дневник», ознакомившийся с результатами исследованиями.Тем временем астролог и таролог Елена Скуратова рассказала, какие аксессуары принесут удачу в год Деревянной Змеи. В беседе с «Москвой 24» эксперт отметила, что в 2025 году стоит отдавать предпочтение парным украшениям, а также бижутерии с цветочными или растительными мотивами.
«Также хорошо будет носить украшения с натуральными камнями, особенно в красных и зеленых оттенках. Зеленый – это цвет элемента Дерево, а красный – Огонь, с которым ассоциируется Змея», — поделилась Скуратова.Читайте также:
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