Опрос: Почти половина работающих россиян находится в состоянии выгорания

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Исследовании Русской Школы Управления показало, что 45% работающих россиян находится в состоянии психологического выгорания.
При этом, 83% респондентов признались, что когда-либо испытывали такое состояние.
В опросе приняли участие 1,1 тыс. представителей российских и международных компаний из разных отраслей бизнеса.
А анализ сети книжных магазинов «Читай-город» показал, что россияне в этом году стали больше интересоваться бизнес-литературой и книгами об искусстве.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что студентам из Москвы для счастья нужно 177 тыс. рублей.
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«Основные проявления, с которыми они сталкиваются, — постоянное чувство усталости (43%), регулярное перенапряжение и стресс (40%), раздражительность (40%), отсутствие инициативы и энтузиазма (36%), нежелание идти на работу утром (32%), низкая работоспособность (29%)», — приводит RT текст соответствующего исследования.
А анализ сети книжных магазинов «Читай-город» показал, что россияне в этом году стали больше интересоваться бизнес-литературой и книгами об искусстве.
«В прошлом году мы заметили, что по итогам года в целом бизнес-раздел, бизнес-литература не очень себя чувствовала и показала падение на 10%, но уже в этом году, по итогам первого квартала, мы видим рост на 12%», – приводит АГН «Москва» слова ведущего pr-менеджера сети Полины Маннановой.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что студентам из Москвы для счастья нужно 177 тыс. рублей.
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Мелисса Тимофеева