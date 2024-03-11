Опрос показал, как поляки относятся к россиянам

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Жители Польши лучше всего относятся к гражданам США, Италии и Чехии, а хуже всего – к россиянам и белорусам. Такие выводы были сделаны по результатам социального опроса, который провела лаборатория CBOS.
Во время опроса людей спрашивали об их отношении к разным народам. В своём ответе они могли выразить симпатию, безразличие или неприязнь.
На первом месте по числу положительных ответов оказались американцы. К ним хорошо относятся 65% опрошенных поляков. Безразличие выразили 21%, а неприязнь они вызывают у 8% респондентов. При этом 6% затруднились с ответом.
Затем идут итальянцы. С симпатией к ним относятся 63% опрошенных. Равнодушие выразили 24%, а неприязнь – 5%. Также 8% выбрали вариант ответа «трудно сказать».
Завершили тройку лидеров жители Чехии. За них проголосовали 61% поляков, равнодушие эта нация вызывает у 25%, а с неприязнью к ним относятся 7%. Ещё 8% не смогли определиться в своём отношении.
Затем также поступали ответы с указанием жителей Словакии, Великобритании, Литвы, Финляндии, Венгрии, Франции и других государств.
На последних трёх местах расположились белорусы, цыгане и россияне.
О симпатии к жителям России заявили лишь 8% респондентов. Безразличие выразили 11%, а неприязнь – 76%.
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На первом месте по числу положительных ответов оказались американцы. К ним хорошо относятся 65% опрошенных поляков. Безразличие выразили 21%, а неприязнь они вызывают у 8% респондентов. При этом 6% затруднились с ответом.
Завершили тройку лидеров жители Чехии. За них проголосовали 61% поляков, равнодушие эта нация вызывает у 25%, а с неприязнью к ним относятся 7%. Ещё 8% не смогли определиться в своём отношении.
Затем также поступали ответы с указанием жителей Словакии, Великобритании, Литвы, Финляндии, Венгрии, Франции и других государств.
На последних трёх местах расположились белорусы, цыгане и россияне.
О симпатии к жителям России заявили лишь 8% респондентов. Безразличие выразили 11%, а неприязнь – 76%.
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Анастасия Чинкова