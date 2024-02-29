Польша слишком сильная для войны с Россией, заявил президент Дуда

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Польша слишком сильна, поэтому Россия вряд ли осмелится напасть на неё. Такое заявление в интервью порталу Fakt.pl сделал президент европейской страны Анджей Дуда.
Говоря о вероятности начала военного столкновения Польши и России, политик подчеркнул, что не верит в это. По его словам, нападают на слабые страны, которые можно легко победить, но Польша далеко не такая.
Также Дуда заявил, что НАТО – очень сильный альянс, который сможет оказать сопротивление России в случае нападения.
Вместе с тем, президент Польши рассказал об активной модернизации армии государства. Он связал такое активное развитие передачей Украине советского вооружения, которое, по его словам, уже изрядно устарело.
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Также Дуда заявил, что НАТО – очень сильный альянс, который сможет оказать сопротивление России в случае нападения.
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Анастасия Чинкова