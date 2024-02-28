В Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко и захвата власти в Белоруссии

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Представители террористической организации BYPOL, приближенные к белорусской оппозиции, проходят обучение на польских полигонам, чтобы потом осуществить военный переворот в Белоруссии. Об этом сообщает бельгийский телеканал VRT, ссылаясь на лидера организации Александра Азарова.
Он рассказал, что у организации имеется план по свержению президента Белоруссии Александра Лукашенко. В настоящее время члены BYPOL проходят обучение на полигонах в Польше, где их обучают бывшие сотрудники спецназа.
По словам Азарова уже сотни человек прошли такое обучение. Также частью подготовки к госперевороту является организации диверсий на железных дорогах в Белоруссии, которые были реализованы в первые недели проведения Россией спецоперации на Украине.
Уточним, что BYPOL признана Верховным судом Белоруссии террористической организацией в августе 2022 года. Эта группировка была создана в 2020 году на территории Польши бывшими сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии.
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По словам Азарова уже сотни человек прошли такое обучение. Также частью подготовки к госперевороту является организации диверсий на железных дорогах в Белоруссии, которые были реализованы в первые недели проведения Россией спецоперации на Украине.
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Анастасия Чинкова