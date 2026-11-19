Синоптик Паршина назвала самый жаркий день в Москве на этой неделе
Самым жарким днём на текущей неделе в Москве станет 20 ноября. Об этом в беседе с ТАСС рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
По её словам, в пятницу днём столбики термометров днем поднимутся до плюс 3–5 градусов, в то время как ночью ожидается примерно плюс 1–3 градуса.
Четверг тоже будет тёплым. Ночью он совпадет по температурам с 20 ноября, а днём прогнозируется плюс 2–4 градуса. Выпавший в Москве снег быстро растает из-за такого повышения температуры и дождей, добавила Паршина.
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