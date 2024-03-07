Опрос показал, сколько денег в месяц нужно россиянам для счастья

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Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тыс. рублей в месяц. Такие данные выявил опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.
Оказалось, что российским мужчинам нужно на 30% больше, чем женщинам: 244 тыс. и 189 тыс. рублей соответственно.
При этом больше всего денег для счастья нужно жителям Москвы — 267 тысяч рублей в месяц. Жителям Владивостока нужно ненамного меньше - 250 тыс. рублей. А петербуржцам — 237 тыс. рублей ежемесячно.
Кроме того, в топ-5 вошли Челябинск (235 тыс. рублей), Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа (по 233 тыс. рублей). Меньше всего требуется жителям Кирова – 178 тыс. рублей в месяц — и все будут счастливы.
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«Самые скромные запросы — у молодёжи до 24 лет: их счастье стоит менее 160 тыс. рублей в месяц», — приводит результаты опроса RT.
Кроме того, в топ-5 вошли Челябинск (235 тыс. рублей), Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа (по 233 тыс. рублей). Меньше всего требуется жителям Кирова – 178 тыс. рублей в месяц — и все будут счастливы.
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Элина Позднякова