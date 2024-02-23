Опрос: Работу Путина положительно оценивают 82% россиян

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Работу российского президента Владимира Путина скорее хорошо оценивают 82% его сограждан. А 80% полностью доверяют ему.
Еженедельный опрос аналитики ФОМ проводили с 16 по 18 февраля. Зоной охвата стали 104 городских и сельских населённых пункта России в 53 субъектах федерации. Опрошены были 1,5 тысячи граждан РФ старше 18 лет.
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Александр Бойцов