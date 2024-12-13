Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
81% россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту. Об этом говорится в данных опроса ФОМ.
Уточняется, что 80% респондентов доверяют главе российского государства. Россиян также опросили, как они оценивают работу правительства и его главы. 51% опрошенных граждан заявили, что правительство РФ работает хорошо.
Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 56% респондентов.
Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился с 6 по 8 декабря среди 1,5 тысяч граждан страны в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах Российской Федерации.
Читайте также:
Путин поздравил россиян с Днём конституции
Медведев назвал русских и украинцев одним народом
Медведчук объяснил, почему тысячи украинцев выбирают Россию
Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 56% респондентов.
Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился с 6 по 8 декабря среди 1,5 тысяч граждан страны в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах Российской Федерации.
Читайте также:
Путин поздравил россиян с Днём конституции
Медведев назвал русских и украинцев одним народом
Медведчук объяснил, почему тысячи украинцев выбирают Россию
Екатерина Коршунова