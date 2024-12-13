Медведчук объяснил, почему тысячи украинцев выбирают Россию

Фото: iStock/mirsad sarajlic
Тысячи украинцев выбирают Россию, а не Украину, так как их не устраивают «унизительные и нечеловеческие» условия жизни, созданные украинскими властями. Об этом написал в авторской статье на медиаплатформе «Смотрим.ру» председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на родине украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.
По его словам, расходы на выплату помощи на проживание внутренне перемещенных лиц на следующий год сокращаются. Медведчук уточнил, что «мизерные выплаты» на сегодняшний день получают лишь 1,2 млн переселенцев из 3,6 млн официально зафиксированных.
Он добавил, что украинцам выгодно жить в РФ, поскольку они будут получать больше, а тратить при этом меньше. Суммарное население вошедших в состав России территорий, по официальным данным местных статистических служб, в этом году составило 8,6 млн человек, заключил Медведчук.
Читайте также:
Политолог Маркелов: задачей Трампа является склонение Украины к переговорам
В Минэнерго Украины анонсировали «нулевой транзит» российского газа с 1 января
США выделят около $300 млн на транспортную и сельскохозяйственную инфраструктуру Украины
Екатерина Коршунова