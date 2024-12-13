Медведев назвал русских и украинцев одним народом

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Русские и украинцы являются одним народом. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Международная жизнь».
По мнению политика, русские и украинцы — это не просто братские народы, а один народ. Медведев добавил, что современная Россия является единственным преемником древнерусского государства.
Зампред Совбеза РФ также призвал Киев перестать противопоставлять себя всему русскому.
Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил свои слова о том, что украинцы — часть русского народа, с чем на Украине многие не соглашаются. Глава Российской Федерации подчеркнул, что он никогда не откажется от этого убеждения.
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Зампред Совбеза РФ также призвал Киев перестать противопоставлять себя всему русскому.
Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил свои слова о том, что украинцы — часть русского народа, с чем на Украине многие не соглашаются. Глава Российской Федерации подчеркнул, что он никогда не откажется от этого убеждения.
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Екатерина Коршунова