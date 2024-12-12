Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём конституции в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.
Глава государства подчеркнул, что Россия «живёт, работает, постоянно развивается», а работа всех награждённых служит этим целям и помогает менять жизнь к лучшему.
Отмечается, что Путин вручил награды общественным и религиозным деятелям, людям искусства, спортсменам и учёным.
В их числе военкор Евгений Поддубный, который в сентябре этого года был удостоен звания Героя России за проявленные в ходе исполнения служебного долга мужество и героизм. В августе военкор был ранен при атаке украинского беспилотника в Курской области.
Также звания Героя Труда были присвоены Александре Пахмутовой, Геннадию Зюганову и Владимиру Ресину.
Читайте также:
Путин вступился за семью участника СВО, которую пытаются выселить из квартиры
«Офицеры России» поддержали Путина в решимости выполнить все цели и задачи СВО
Путин: скорость технологических перемен набирает обороты во всем мире
Отмечается, что Путин вручил награды общественным и религиозным деятелям, людям искусства, спортсменам и учёным.
В их числе военкор Евгений Поддубный, который в сентябре этого года был удостоен звания Героя России за проявленные в ходе исполнения служебного долга мужество и героизм. В августе военкор был ранен при атаке украинского беспилотника в Курской области.
Также звания Героя Труда были присвоены Александре Пахмутовой, Геннадию Зюганову и Владимиру Ресину.
Читайте также:
Путин вступился за семью участника СВО, которую пытаются выселить из квартиры
«Офицеры России» поддержали Путина в решимости выполнить все цели и задачи СВО
Путин: скорость технологических перемен набирает обороты во всем мире
Анастасия Чинкова