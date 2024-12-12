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Путин поздравил россиян с Днём конституции

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём конституции в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.
Глава государства подчеркнул, что Россия «живёт, работает, постоянно развивается», а работа всех награждённых служит этим целям и помогает менять жизнь к лучшему.

Отмечается, что Путин вручил награды общественным и религиозным деятелям, людям искусства, спортсменам и учёным.



В их числе военкор Евгений Поддубный, который в сентябре этого года был удостоен звания Героя России за проявленные в ходе исполнения служебного долга мужество и героизм. В августе военкор был ранен при атаке украинского беспилотника в Курской области.

Также звания Героя Труда были присвоены Александре Пахмутовой, Геннадию Зюганову и Владимиру Ресину.

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Сын Трампа поиздевался над Зеленским в социальных сетях — видео
Сын Трампа поиздевался над Зеленским в социальных сетях
12 декабря 2024, 16:30

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Журнал Time назвал победившего на выборах президента США Дональда Трампа «человеком года». Сын будущего хозяина Белого дома Дональд Трамп-младший не упустил случая жёстко поиздеваться по этому поводу над Владимиром Зеленским.
Дело в том, что нелегитимный украинский президент был назван изданием «человеком года» в 2022 году, напоминает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Именно этот факт и обыграл в своей социальной сети сын избранного президента США. В коротком ролике Трамп-младший изобразил, как его отец ногой вышибает Зеленского с обложки журнала Time, а затем, танцуя, занимает его место.

Ранее Дональд Трамп-младший и Илон Маск уже посмеялись над украинским президентом, развесёлыми смайликами отреагировав на коллаж, опубликованный в социальной сети Х. На верхней картинке изображён эпизод из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», где Трамп показывает Кевину Маккаллистеру дорогу. В нижней части коллажа умельцы подобрали очень похожий кадр встречи Трампа м Зеленского. При этом Зеленскому с помощью фотошопа ещё прикрепили шапку, как у героя фильма.






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Евросоюз может создать коалицию для отправки войск на Украину
Reuters: ЕС может организовать коалицию из 5-8 стран для отправки войск на Украину
12 декабря 2024, 16:30

Фото: iStock/rarrarorro

В Евросоюзе не добились консенсуса по отправке иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что будет собрала коалиция из 5-8 европейских государств, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Украиной, и намерены действовать решительно.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили развертывание миротворческих сил на Украине после окончания конфликта. По итогам встречи польский политик заявил, что страна не отправит свои войска на Украину даже после завершения боевых действий.

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Журнал Time объявил Трампа человеком года
12 декабря 2024, 15:56

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Журнал Time объявил избранного президента США Дональда Трампа «человеком года». Соответствующий ежегодный рейтинг издание опубликовало в четверг.
Отмечается, что в этом году Трамп обошёл вице-президента США Камалу Харрис, бизнесмена Илона Маска, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга в рейтинге «Человек года».

Кандидатами на это звание были президент Мексики Клаудия Шейнбаум, жена британского принца Кейт Миддлтон, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, американский комик Джо Роган и Юлия Навальная**.

Ранее в этот день агентство Bloomberg писало, что победа Трампа на президентских выборах в США может сделать 2025 год переломным для конфликтов на Украине и в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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**признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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Туск объявил, что польские войска не войдут на Украину
Туск заявил, что войска Польши не войдут на Украину даже после прекращения огня
12 декабря 2024, 15:42

Фото: iStock/CatEyePerspective

Войска ВС Польши не войдут на Украину даже после прекращения огня. С таким заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Говоря об инициативе Макрона по созданию международных миротворческих сил на Украине, Туск подчеркнул, что Польша пока не планирует конкретных действий в этом направлении.

Премьер добавил, что польские власти будут работать над решениями, которые в первую очередь защитят Европу и Украину от возобновления конфликта в случае достижения прекращения боевых действий.

Напомним, что в последнее время западные политики возобновили дискуссии об отправке своих военных на Украину.

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#польша
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#эммануэль макрон
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Стало известно о планах переходного правительства Сирии
AFP: в Сирии приостановят действие конституции и работу парламента
12 декабря 2024, 15:27

Фото: iStock/mrjo2405

Переходное правительство Сирии собирается на три месяца приостановить действие конституции и работу парламента. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на «нового пресс-секретаря правительства» Убейду Арнаута.
Отмечается, что новое правительство сформирует комитет по судебным делам и правам человека, который займётся изучением нынешней конституции и внесением в неё правок.

Напомним, что 8 декабря представители сирийской вооружённой оппозиции захватили телевидение в Дамаске и объявили в эфире, что взяли контроль над государствам. Президент Сирии Башар Асад после переговоров с несколькими участниками конфликта объявил об уходе со своего поста, после чего покинул страну, дав указание мирно передать власть.

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#конфликт
#парламент
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НАТО опасается обвинений России в участии в конфликте на Украине
12 декабря 2024, 15:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Юристы НАТО выражают опасения, что Россия может инкриминировать западным государствам осуществление вооружённой агрессии против РФ в связи с нанесением ударов дальнобойным оружием вглубь страны. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Отмечается, что в штаб-квартире НАТО обеспокоены заявлениями от российской стороны о непосредственном участии США, Франции и Великобритании в конфликте на Украине из-за нанесения ударов ВСУ западным дальнобойным оружием по территории России.

В спецслужбе сообщили, что юристы НАТО полагают, что дело может не дойти до разбирательств в международных судебных инстанциях. Однако страны Глобального Юга примут обвинения России, подкреплённые основательной доказательной базой.

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#украина
#оружие
#конфликт
#россия
#обвинение
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Медведев заявил, что привез Си Цзиньпину личное послание от президента РФ
12 декабря 2024, 14:45

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил, что привёз председателю КНР Си Цзиньпину личное послание от президента РФ Владимира Путина, проинформировало агентство ТАСС.
«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — обратил внимание Дмитрий Медведев во время переговоров с Си Цзиньпином.

Заместитель председателя Совета безопасности России подчеркнул, что рад новой встрече с главой КНР. Два года назад идентичная встреча проходила «по линии взаимодействия между правящими партиями».

Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал говорить, передал ли российский лидер послание Си Цзиньпину через Дмитрия Медведева, который находится с визитом в Пекине.

Ранее избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию лидера КНР Си Цзиньпина.

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Медведев назвал условие для переговоров по Украине с США
Медведев: диалог по Украине с новой властью в США возможен при учёте интересов РФ
12 декабря 2024, 14:44

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине при участии будущей администрации США будут возможны, если интересы России будут учтены. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что американская администрация после инаугурации президента Дональда Трампа сможет принять участие в диалоге с Россией. Но это будет возможности только при учёте обеспокоенности Москвы Вашингтоном.

Также политик заявил, что слова избранного президента США Дональда Трампа о его способности завершить украинский конфликт «за 24 часа» являются не более чем предвыборными лозунгами. Однако он убеждён, что США могут посодействовать в завершении конфликта, если решат действительно серьёзно заняться этим вопросом.

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ООН направила дополнительные силы в Сирию
Newsweek: ООН на фоне продвижения армии Израиля направила новые силы в Сирию
12 декабря 2024, 14:41

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

ООН направила дополнительные силы в Сирию из-за продвижения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе Голанских высот. Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на дипломатический источник в Организации.
Отмечается, что за последние 24 часа силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанах укрепили несколько своих позиций.

В настоящее время, как сообщил источник, миротворцы продолжают наблюдать за ситуацией со статичных позиций.

Ранее, в понедельник, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля. В то же время ЦАХАЛ пересёк границу с Сирией и захватил буферную зону на Голанских высотах, часть поселений в провинции Кунейтра на сирийской части Голан.

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#сирия
#израиль
#конфликт
#иран
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