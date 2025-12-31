Россиянам озвучили метод борьбы с шумеыми соседями в новогоднюю ночь

31 декабря 2025, 11:37

Русяев: при нарушении режима тишины в Новый год можно обратиться в 102 или 112

Фото: istockphoto/RomoloTavani

В Москве отдельное «новогоднее окно», когда можно шуметь в жилом доме, законом не предусматривается. В ночь на 1 января действует тот же режим тишины, что и в любой другой день.