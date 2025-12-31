Россиянам озвучили метод борьбы с шумеыми соседями в новогоднюю ночь
В Москве отдельное «новогоднее окно», когда можно шуметь в жилом доме, законом не предусматривается. В ночь на 1 января действует тот же режим тишины, что и в любой другой день.
Юрист и основатель бизнес‑сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с «Лентой.ру» уточнил, что ночным временем считается период с 23:00 до 07:00. К нарушениям покоя в это время относятся, в частности, громкая музыка и использование усилителей звука, крики и пение, а также запуск пиротехники, если из‑за этого людям мешают отдыхать в квартирах, на лестничных площадках или на придомовой территории.
Соответственно, если в 06:00 сон срывается из‑за сабвуфера или фейерверков, это подпадает под ночной запрет.
По словам Русяева, самый быстрый способ реагирования — вызвать полицию по 112 или 102. При обращении важно сообщить адрес, подъезд, этаж и, если известно, квартиру, описать ситуацию и указать, с какого времени продолжается шум.
Также он советует попросить зарегистрировать сообщение и назвать его номер. Если наряд приедет, стоит попросить зафиксировать обстоятельства: кто именно шумит, в какое время и чем мешает. Дополнительный вес материалу придают пояснения других соседей — даже короткие.
Юрист добавил, что полезной может быть аудио- или видеозапись, сделанная из своей квартиры: достаточно, чтобы на ней было слышно шум и отображались дата и время. При этом идти к соседям «разбираться» он не рекомендует.
Если полиция не успела застать нарушение или ситуация повторяется, следует подать краткое заявление участковому либо в дежурную часть, указав дату, точный промежуток времени, характер шума и предполагаемый источник, приложив записи и контакты свидетелей, а также попросив провести проверку и привлечь виновных по региональным нормам о тишине и покое граждан.
