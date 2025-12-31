Раскрыли самое популярное блюдо в СИЗО Москвы перед Новым годом
Салат сельдь под шубой стал самым популярным блюдом в СИЗО Москвы
Самым популярным новогодним выбором среди содержащихся в московских СИЗО стала «селедка под шубой». Об этом РИА Новости сообщили в компании, оказывающей услугу заказа и доставки еды.
По словам представителя фирмы, этот салат лидирует по числу заявок. Его готовят больше всего и заказывают чаще остальных. Уточняется, что обычно такой опцией пользуются родственники обвиняемых.
В ассортименте магазина также есть другие готовые блюда — салаты, пироги и холодец, а помимо еды можно приобрести непродовольственные товары.
