Достижения.рф

Раскрыли самое популярное блюдо в СИЗО Москвы перед Новым годом

Салат сельдь под шубой стал самым популярным блюдом в СИЗО Москвы
Фото: istockphoto/MayaAfzaal

Самым популярным новогодним выбором среди содержащихся в московских СИЗО стала «селедка под шубой». Об этом РИА Новости сообщили в компании, оказывающей услугу заказа и доставки еды.



По словам представителя фирмы, этот салат лидирует по числу заявок. Его готовят больше всего и заказывают чаще остальных. Уточняется, что обычно такой опцией пользуются родственники обвиняемых.

В ассортименте магазина также есть другие готовые блюда — салаты, пироги и холодец, а помимо еды можно приобрести непродовольственные товары.

Ранее россиянам озвучили метод борьбы с шумными соседями в новогоднюю ночь.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0