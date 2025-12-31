Раскрыли самое популярное блюдо в СИЗО Москвы перед Новым годом

31 декабря 2025, 12:25

Салат сельдь под шубой стал самым популярным блюдом в СИЗО Москвы

Фото: istockphoto/MayaAfzaal

Самым популярным новогодним выбором среди содержащихся в московских СИЗО стала «селедка под шубой». Об этом РИА Новости сообщили в компании, оказывающей услугу заказа и доставки еды.