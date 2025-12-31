Диетолог предупредила, кому нельзя пить шампанское в Новый год

31 декабря 2025, 09:48

Диетолог Лебедева: шампанское вредит людям с заболеваниями ЖКТ, печени и сердца

Фото: iStock/gregory_lee

Шампанское может быть опасным для нескольких категорий людей. Об этом заявила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в беседе с RT.





По ее словам, которые приводит телеканал, из-за высокой газированности и крепости игристый напиток может оказывать выраженное воздействие на организм, особенно при низких температурах. У людей с заболеваниями ЖКТ, такими как гастрит или язва, шампанское вызывает раздражение слизистой и изжогу.



Также оно противопоказано при хронических патологиях печени и поджелудочной железы, так как может вызвать обострение. Особую осторожность стоит проявлять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подчеркнула эксперт.

«Употребление шампанского в холодное время года может вызвать резкие скачки давления, тахикардию и усиление сердечной нагрузки, особенно если напиток употребляется быстро или натощак. Лицам с нарушениями свертываемости крови или предрасположенностью к тромбозам также рекомендуется ограничить количество игристого вина, поскольку углекислый газ ускоряет процессы циркуляции и может повышать риск осложнений», — предупредила специалист.