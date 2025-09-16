Достижения.рф

Россиянам рассказали, как правильно хранить таблетки в доме

Эксперт Беспалов: Таблетки нельзя хранить вблизи батарей
Фото: iStock/Kostikova

Для хранения большинства лекарственных препаратов подходят обычные условия вдали от отопительных приборов. Об этом рассказал эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.



Он отметил, что лекарства можно хранить даже в ванной комнате, если там обеспечена хорошая вентиляция и нет повышенной влажности.

«Некоторые препараты требуют специальных условий, например, хранения при пониженной температуре — в холодильнике. Для герметично запакованных таблеток в блистерах влажность в бытовых условиях не является критической: проблем возникнуть не должно», — уточнил Беспалов в беседе с Life.ru.

Он подчеркнул, что лекарства не стоит хранить рядом с отопительными приборами, потому что качество препаратов может ухудшиться из-за повышенной температуры.
Беспалов призвал соблюдать инструкции по хранению, указанные на упаковке, и не принимать лекарства после истечения срока годности.
Элина Позднякова

