Россиянам рассказали, как правильно хранить таблетки в доме

16 сентября 2025, 13:51

Эксперт Беспалов: Таблетки нельзя хранить вблизи батарей

Фото: iStock/Kostikova

Для хранения большинства лекарственных препаратов подходят обычные условия вдали от отопительных приборов. Об этом рассказал эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.





Он отметил, что лекарства можно хранить даже в ванной комнате, если там обеспечена хорошая вентиляция и нет повышенной влажности.





«Некоторые препараты требуют специальных условий, например, хранения при пониженной температуре — в холодильнике. Для герметично запакованных таблеток в блистерах влажность в бытовых условиях не является критической: проблем возникнуть не должно», — уточнил Беспалов в беседе с Life.ru.