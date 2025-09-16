Россиянам рассказали, как правильно хранить таблетки в доме
Эксперт Беспалов: Таблетки нельзя хранить вблизи батарей
Для хранения большинства лекарственных препаратов подходят обычные условия вдали от отопительных приборов. Об этом рассказал эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.
Он отметил, что лекарства можно хранить даже в ванной комнате, если там обеспечена хорошая вентиляция и нет повышенной влажности.
«Некоторые препараты требуют специальных условий, например, хранения при пониженной температуре — в холодильнике. Для герметично запакованных таблеток в блистерах влажность в бытовых условиях не является критической: проблем возникнуть не должно», — уточнил Беспалов в беседе с Life.ru.
Он подчеркнул, что лекарства не стоит хранить рядом с отопительными приборами, потому что качество препаратов может ухудшиться из-за повышенной температуры.
Беспалов призвал соблюдать инструкции по хранению, указанные на упаковке, и не принимать лекарства после истечения срока годности.