Опрос показал сокращение числа украинцев, одобряющих работу Зеленского

Число украинцев, полностью одобряющих деятельность президента Владимира Зеленского, значительно сократилось. Таковы результаты опроса группы «Рейтинг».
Исследование проводилось с 17 по 21 февраля путём телефонных интервью. В нём приняли участие две тысячи граждан Украины в возрасте от 18 лет.
По результатам опроса, деятельность Зеленского полностью одобряют лишь 22% граждан, в то время как в апреле 2022 года этот показатель составлял 74%.
Скорее одобряют работу президента 41% опрошенных.
Также за два года сократилось число украинцев, полностью одобряющих действия ВСУ. С 92% показатель понизился до 77%.
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По результатам опроса, деятельность Зеленского полностью одобряют лишь 22% граждан, в то время как в апреле 2022 года этот показатель составлял 74%.
Также за два года сократилось число украинцев, полностью одобряющих действия ВСУ. С 92% показатель понизился до 77%.
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Анастасия Чинкова