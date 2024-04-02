Зеленский подписал закон, отменяющий статус ограниченно пригодных к службе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса ограниченно пригодных к службе. Об этом во вторник 2 апреля сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Теперь мужчины, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр. Затем их судьбу решат сотрудники военкоматов. В законе прописана возможность военнослужащих находиться на лечении, в том числе в других странах, на протяжении 12 месяцев.
Во вторник 2 апреля на Украине понизили призывной возраст с 27 до 25 лет, соответствующий закон также подписал президент страны.
Сейчас на Украине действует режим военного положения, всеобщая мобилизация будет длиться до 18 мая, далее ее скорее всего продлят.
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Мария Федоровцева