Зеленский подписал закон, отменяющий статус ограниченно пригодных к службе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник 2 апреля провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом, в ходе которых осудил удар военнослужащих Тель-Авива по зданию консульства Ирана в Дамаске. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.