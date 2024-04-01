Зеленский решил реформировать правительство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский будет инициировать реформирование правительства. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
Ранее, 4 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о планах Киева по сокращению на треть количества министерств и уменьшению численности госслужащих. Так, по его словам, на Украине хотят оставить не более 15 министерств.
Подоляк отметил, что в настоящее время в стране существует потребность в актуализации программы реформирования правительства. В результате часть министерств получит другие функциональные обязанности.
Также советник главы офиса Зеленского призвал не искать конспирологии в недавних кадровых изменениях правительства, назвав их лишь перезагрузкой.
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Подоляк отметил, что в настоящее время в стране существует потребность в актуализации программы реформирования правительства. В результате часть министерств получит другие функциональные обязанности.
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Анастасия Чинкова